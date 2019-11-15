В студенческом центре Барнаула откроется брендовая кофейня

В конце этого года или в начале 2020-го на улице Мерзликина в Барнауле откроется еще одна точка кофейни Freeman's, рассказал amic.ru управляющий заведения Станислав Кадров. Она станет первой в Барнауле, расположенной за пределами гостиницы "Центральная".

По словам Кедрова, это неоднозначное место. С одной стороны, здесь проходит огромный трафик людей: студенты, школьники, люди, которые идут на работу в офисные центры, ездят в спорткомплекс "Обь" и т.д. С другой – это очень неорганизованная улица с точки зрения движения. Например, парковки здесь практически нет, а трафик в основном пешеходный. "Очень неказистая улица", – характеризует место управляющий.

Однако вокруг находится много вузовских корпусов (АлтГУ, АлтГАУ, АлтГМУ), общежитий, а студенты, по словам Кадрова, – "крепкая целевая аудитория" Freeman's. "Слава богу, у нас появилась эта культура, когда студент – это молодой человек не с бутылкой пива, а с бутылкой минеральной воды или стаканчиком кофе", – говорит Кадров.

Кроме того, по его словам, сейчас там вокруг практически нет хорошей кофейни с сильным брендом и хорошим качественным продуктом. "Исключительно по нашему мнению", – подчеркнул управляющий.

"Там огромный трафик, он, конечно, далеко не весь является нашей целевой аудиторией. В этом смысле мы не рассчитываем там "пожадничать". Но если мы хотя бы часть этих людей научим пить кофе, будет прекрасно. Но это непросто, мы понимаем. Локация все-таки сложная", – говорит Станислав Кадров.

Сейчас здание, где до этого располагалась только бургерная Buffalo, утепляют. "Оно было холодным, мы хотим сделать его теплым и уютным", – объяснил Кадров. Кофейня расположится на втором этаже.

Команду, которая станет работать в новой точке, соберут из действующих сотрудников, чтобы они смогли задать правильные стандарты.

Набор напитков в этом заведении будет привычным для всех точек Freeman's, а кухня – чуть отличаться. "Мы, скорее всего, предложим побольше еды", – говорит управляющий.