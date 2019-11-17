Конституционный суд России разрешил молиться дома

Конституционный суд РФ постановил, что владельцев жилых помещений нельзя штрафовать за молитвы вместе с представителями их религиозной общины в собственном доме, сообщает ТАСС. При этом преобразовывать квартиру в храм или офис религиозной организации запрещается.

"Важно, чтобы жилище не утрачивало своего режима. Если там продолжают жить люди и какая-то часть жилого помещения предоставляется религиозной организации, то это не будет влиять на оценку как неправомерного поведения, а также на привлечение к административной ответственности", – рассказала агентству судья КС.

Это решение стало точкой в деле адвентистки Седьмого дня из Ростовской области. Женщина приглашала своих единоверцев на молитвы в принадлежащий ей дом, а позднее заключила с общиной договор, по которому предоставляла часть жилища на четыре часа в неделю под общинные собрания. За это Росреестр оштрафовал ее на 10 тысяч рублей.