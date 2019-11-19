Управляющую компанию обязали улучшить теплоснабжение дома на ул. Кулагина в Барнауле

После жалоб барнаульцев в СМИ управляющую компанию "Смарт" обязали улучшить теплоснабжение в доме по адресу Кулагина, 4.

Жильцы дома пожаловались в СМИ на то, что с приходом зимы стали замерзать в своих квартирах. Как сообщили в пресс-центре администрации Барнаула, 19 ноября состояние дома проверила специальная комиссия, в состав которой вошли представители комитета ЖКХ, районной администрации, управляющей компании "Смарт" и специалисты тепловой инспекции.

Замеры показали, что в жилых помещениях температурный режим составляет 19-22 градуса. Управляющую компанию обязали улучшить теплоснабжение дома. После технических работ комиссия повторно проверит объект, отмечают в администрации города.

Кроме того, инспектор службы наладки выявил расхождение параметров на тепловом узле дома. Управляющей компании поручили исправить этот недостаток.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что жители с приходом зимы стали мерзнуть в доме на Кулагина. Однако представитель теплового подразделения СГК Барнаула заявил, что впервые жалоба поступила только 18 ноября.