Раскрыт секрет эротической сцены с Асмус в фильме "Текст"

Ольга Леснова, продюсер фильма "Текст", раскрыла секрет создания интимной сцены с Кристиной Асмус. Дело в том, что после премьеры россияне довели актрису до нервного срыва, требуя лишить ее родительских прав, развестись с мужем и вообще уйти в монастырь. Также подписчики закидывали сообщениями в социальных сетях и ее супруга Гарика Харламова.
В связи с таким острым ажиотажем и травлей семьи Асмус, продюсеру пришлось раскрыть все карты.
"В российском кино при съемке интимных сцен используют тончайшие накладки, которые совпадают по тону с цветом кожи. На этих накладках рисуются художниками части тела и создается эффект полной натуральности. А остальное – игра актеров", – сказала Ольга Леснова. Кстати, коллеги Кристины поддержали ее, обозначив, что она сыграла великолепно. Например, телеведущая Ксения Собчак назвала эту коварную сцену прорывом.
"И все-таки сделать так откровенно всю эту актерскую работу – это прям очень смело", – сказала Собчак. Как призналась сама Асмус Пятому каналу, теперь она будет строже подходить к выбору ролей.
Комментарии
Если бы он был совсем честен, то признался бы что вместо Асмус была дублерша. Лицо асмус просто дышало на камеру. Но это говорить нельзя, никто в кино не пойдет, всем ведь интересно увидеть голую Асмус
прорыв в ротецкий.
21.11.2019 15:21
гость Абсолютно неинтересно. Это пиар ходы по продвижению, в свое время Поклонская тоже двигала фильм антипатией а потом любовью. А для себя выдвинул такую формулу по просмотру фильмов, если Мединский одобряет то- га*но, если критикует, то однозначно надо идти смотреть.
21.11.2019 15:28
- гость -
Не уверен, что ваша формула совпадает с формулой большинства. А если не совпадает, то производителям пофиг ваше мнение, им нужно мнение большинства. Что бы бабок было большинство. Поэтому они ориентируются на тех, кому голая Асмус интересна
В российском кино уже давно играют такие сцены без накладок и "прокладок"(дубляжей).
Какой фильм не посмотришь, без такой сцены не обойтись.
вангую полный провал премьеры и кассу вдвое меньше затрат.