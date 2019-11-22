Эксперты выяснили, на чем дешевле ездить: бензин, газ или электричество

Ездить на электромобилях с точки зрения расходов выгоднее, чем на автомобилях с двигателем внутреннего сгорания, рассказала РИА "Новости" главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета при правительстве РФ Ирина Сосенкина.

По словам Сосенкиной, при среднем пробеге автомобиля 17,5 тыс. километров в год в неделю автомобилист проезжает около 335 километров, и если сравнивать затраты на топливо исходя из таких параметров, то выгоднее будет использовать газ. Хотя при выборе вида топлива стоит учитывать, что сам перевод автомобиля на газ будет стоить около 40-50 тыс. рублей.

"При расходе бензина в городской среде – в среднем около девяти литров на 100 километров – получаем еженедельные траты чуть более 1310 рублей. Самым популярным газомоторным топливом для автомобилей является пропан-бутан, однако при более низкой цене относительно бензина (примерно на 40-45% в 2018 году), его расход увеличивается примерно на 15-20%. Данные факторы в совокупности все равно приводят к экономии: траты на газовое топливо составляют около 725 рублей в неделю", – отмечает Сосенкина.

Что касается электромобилей, то аналитик сравнила Nissan Leaf и Lada Vesta – по еженедельным затратам на электроэнергию и топливо соответственно. Она отметила, что если автомобилист планирует заряжать машину от "собственной розетки", то нужно учитывать тарифы и, соответственно, издержки в конкретном регионе. Так, пока в Москве электромобили бесплатно можно зарядить на станциях "Мосэнерго" и "Россетей", а в Приморском крае полная зарядка стоит 8 руб./кВт⋅ч и обойдется в 670 рублей.

"Расход бензина на Lada Vesta – 9,3 литра в городе, стоимость бензина – 1355 рублей. Затраты на пропан-бутан составляют 750 рублей. Nissan Leaf для преодоления такого же расстояния нужны 2,2 полных зарядки в неделю, расход электроэнергии на 100 километров составляет около 25 кВт⋅ч – для преодоления 335 километров необходимо 84 кВт⋅ч электроэнергии, или около 300 рублей при среднероссийском тарифе на электроэнергию", – привела свои расчеты Сосенкина.

Но прежде чем делать окончательный выбор, стоит учесть разницу в стоимости этих автомобилей: цена новой Lada Vesta начинается от 607 тысяч рублей, а согласно данным портала auto.ru, электромобиль Nissan Leaf можно купить за 2,97 млн рублей.