СМИ: Муж Анастасии Заворотнюк удалил все фотографии из своего профиля в Instagram

Муж Анастасии Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев удалил все публикации со своей странице в социальной сети. Кроме того, он отписался от всех своих знакомых.

Этот поступок подлил масла в огонь обсуждений, которые велись вокруг супружеской пары в последнее время. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Петр решил развестись с больной Заворотнюк, но близкие актрисы опровергли эту информацию, которая была распространена, якобы, друзьями семи.

Кроме того, медработники из клиники, где Анастасия проходит лечение, распространили слух о том, что актриса умерла. Этот вброс также был опровергнут.

Теперь, после того как Чернышев очистил свой профиль, обсуждения начались снова. Представители артистки никак не комментировали этот поступок.