Жириновский рассказал, при каком условии Россия "превентивно уничтожит" Украину

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Twitter рассказал, что Россия может уничтожить Украину. Таким образом он прокомментировал текущее отношение Дональда Трампа к Украине.
"Трампа уже злят обвинения по Украине. Киев сегодня – это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США – ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить", – написал Жириновский.
Подписчики Жириновского в комментариях к записи начали указывать на статьи УК РФ, которыми, по их мнению, политик пренебрегает. "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности – до пяти лет лишения свободы. Публичные призывы к развязыванию агрессивной войны – до пяти лет лишения свободы", – написал один из комментаторов.
Впрочем, как отмечают некоторые, Жириновский редко ошибается в своих прогнозах. "Если Украина согласилась на роль пособника США, то пусть станет примером для всего мира, как им служить и что получается в итоге", – написал подписчик.
Напомним, в США демократы начали процесс импичмента против Трампа, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена.
Комментарии
Чтобы русские убивали русских - заветная мечта этих, "жестоковыйных"
По мне - так лучше Тель-Авив "привинтивно уничтожить". Проще жить всем будет.
Что у Путина на уме, то у жирика на его ядовитом языке. Они чё там, совсем с ума сошли?
ВВЖ просто развлекает свою целевую аудиторию. Не секрет, что среди его избирателей полно имперцев и прочих великороссов)
Собственно, если есть социальная группа людей, которые ходят в России на митинги с требованиями руки прочь от Украины, то на таких же правах есть социальная группа, которая считает, Россия превыше всего.
Такие же люди, считающие только свою страну самой великой, есть и в Украине (все эти добробаты, свободовцы и прочие оуновцы).
в 2018 году за этого Д....А народ голосовал ???!!!! зачем
да уж
27.11.2019 10:15
- гость -
А вы считаете, что Россия не самая великая страна? Тогда вам не повезло. Скоро придет Евпаторий и сломает вам горб. Потом починит и снова сломает.
Что ссы те!
Это хорошо, что вы про горб помните)