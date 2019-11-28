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Мария Бутина отозвала апелляцию на приговор в США

, ИА "Амител"
Речь идет об обвинении в работе на иностранное правительство и налаживании связей внутри Штатов
Мария Бутина добровольно отозвала апелляцию / Фото: all4shooters.com

Мария Бутина добровольно отозвала апелляцию / Фото: all4shooters.com

Уроженка Барнаула Мария Бутина, недавно освобожденная из американской тюрьмы, отозвала свою апелляцию на приговор, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на документы в судебной базе.

Речь идет об обвинении в сговоре с целью работы на иностранное правительство. "Я, Мария Бутина, настоящим заявляю, что хочу добровольно отозвать мою апелляцию на вышеуказанное дело. В этой связи мой адвокат полностью проинформировал меня об обстоятельствах моего дела и последствиях отзыва апелляции", – говорится в копии ходатайства, подписанного Бутиной.

Ранее Мария рассказала в интервью студентам АлтГУ, что намерена бороться с системами правосудия и исправления в США. "Я расскажу, как держат политзаключенных сутками в изоляторе, надеюсь, что общественность, международные СМИ или ООН обратят на это внимание", – сказала она.

В связи с таким решением Бутиной предложили работу в аппарате уполномоченного по правам человека или в Госдуме. В обоих случаях ее задача – защищать соотечественников за рубежом. 

22 ноября она приняла участие в ходе круглого стола комитета Госдумы по международным делам на тему защиты прав россиян за рубежом. По ее словам, в Штатах заключенные женщины испытывают множество лишений, она предложила сфокусировать работу в этом направлении.

Напомним, Мария была арестована в США в июле 2018 года и осуждена за "сговор с целью работы на иностранное правительство" на 18 месяцев тюрьмы. По мнению обвинения, она "ставила под угрозу национальную безопасность США", так как "тайно налаживала связи для продвижения российских интересов и собирала полезную для России информацию". Кроме того, ее обвинили в попытках "развивать связи с лицами в США и проникать в организации, имеющие влияние на американскую политику".

25 октября после освобождения из американской тюрьмы Бутину депортировали в Россию. 26 октября она прилетела в московский аэропорт Шереметьево, где ее ждал отец, а уже 29 октября вернулась в родной город Барнаул.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

28.11.2019 09:53
- гость -

В пиндосском "правосудии" справедливости добиваться?Её нет как у змеи ног.

28.11.2019 09:56
- гость -

Также, напомним, что Мария вступила в сделку со следствием, признала полностью свою вину, и рассказала все что знала. После этого она стала героем на родине. Видимо, предателей в России очень любят и ценят.

28.11.2019 09:57
- гость -


28.11.2019 09:53
- гость -

В пиндосском "правосудии" справедливости добиваться?Её нет как у змеи ног.

Не то что, наше, российское! Наши судьи самые честные!

28.11.2019 10:12
- гость -

опять пиарят омлетчицу

28.11.2019 10:15
- гость -

рассказала все что знала
---------------------------------------------
М что же она такого разузнала и кого она вы дала пиндосам ? )

28.11.2019 10:18
- гость -

"отозвала апелляцию на приговор в США"

Снова на Запад видно решила двигать!

28.11.2019 10:50
- гость -


28.11.2019 10:15
- гость -

рассказала все что знала
---------------------------------------------
М что же она такого разузнала и кого она вы дала пиндосам ? )

Думаете, что она и мне это все рассказала? Во всяком случае, американцы остались довольны и уменьшили ей срок заключения.

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