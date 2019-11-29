Барнаул примет участие в благотворительной программе "Мир без слёз"

3 декабря 2019 года Алтайский краевой клинический перинатальный центр "Дар" получит сертификат на покупку нового оборудования в рамках ежегодной благотворительной программы банка ВТБ "Мир без слёз" в поддержку детских медицинских учреждений по всей России.

На мероприятии состоится официальная передача денежного сертификата, на который учреждение приобретет два ультразвуковых аппарата.

"Мир без слёз" – ежегодная благотворительная программа банка ВТБ, созданная для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. Программа работает с 2003 года и носит долгосрочный и адресный характер. В 2019 году банк выделил более 75 млн рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в два раза больше, чем в 2018 году. Участники акций – 25 медицинских учреждений: четыре больницы в Москве и 21 в регионах.

Барнаул не первый раз становится участником благотворительной программы банка ВТБ. Благодаря прошедшей в 2016 году акции в отделении анестезиологии и реанимации Детской городской больницы № 7 появилась открытая реанимационная система для обеспечения оптимального режима у новорожденных.

Представителей СМИ приглашают принять участие в пресс-конференции, которая состоится 3 декабря 2019 года в 15:00 по адресу ул. Фомина, 154, 2 этаж (Перинатальный центр).

Спикеры:

Молчанова Ирина Владимировна, главный врач Алтайского краевого клинического перинатального центра "Дар";

Лысиков Сергей Иванович, начальник Управления продаж зарплатных проектов Департамента розничного бизнеса – вице-президент банка ВТБ.

Аккредитация и дополнительная информация:

+7 952 578-57-58 (Оксана), +7 909 500-42-23 (Максим)