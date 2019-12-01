Учителя не будут увольнять за драку с учеником в Белгороде

Департамент по образованию принял решение не увольнять учителя информатики за драку с учеником в школе № 15 в Белгороде. При этом его пообещали привлечь к уголовной ответственности, сообщает ТАСС.
Участники драки и ее свидетели дали показания в полиции. В понедельник состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних. В самой школе будет проведена проверка.
"По факту инцидента в школе № 15 Белгорода проводится проверка. Также сообщаем, что преподаватель, участвовавший в данном инциденте, получит дисциплинарное взыскание, но не будет уволен из учебного заведения", – сказали в городском управлении образования
Видео с дракой на уроке попало в социальные сети накануне. Директор школы заявила, что педагога уволят за нарушение профессиональной этики, однако на его сторону встали ученики и часть коллег.
Комментарии
Учителя к уголовной ответственности? А на мой взгляд тюрьма плачет по малолетней твари.
А малолетнему удоду только пальчиком погрозят? Поняв свою безнаказанность он и дальше будет так себя вести.
За что взыскание??????Ученик ПЕРВЫМ пинает учителя.До этого явно провоцирует драку. И обратите внимание ,все ученики сидят довольные ,никто не кинулся из разнимать!
Вы хотите сказать,что учитель должен был прикрываться от ударов? Да что это такое твориться в школах???! Скоро в школах останутся 70 -летние бабушки-учителя. Кто будет вести физкультуру и ОБЖ?
30 ноября 2019 г., 18:49, ИА "Амител" Педагогов в России обяжут проходить психиатрическое обследование. Также планируется отстранять от работы педагогов, которые подвергались административному наказанию.
Люди,сейчас-то в школах некому работать! Человек должен отучиться в университете 5 лет, пройти обследование психиатра,предоставить справку об отсутствии судимости, предоставить медицинскую книжку(ежегодно),на работе терпеть подобные выходки учеников, нападки родителей, бесконечные проверки,кучу бумаг,тетради учеников....
У учителей,наверно,очень большая зарплата,раз государство предъявляет такие требования? По -моему,даже депутатам не требуется справка от психиатра и мед.книжка?
Учителя пообещали привлечь к уголовной ответственности.Да это видеоинструкция для малолетних хулиганов. Не нравится учитель, ударь его))))))Всё,не надо заморачиваться. Учителя привлекут к уголовной ответственности.
Почему на телевидении,в Думе,на любой работе можно защищаться(отстаивать свою честь),а учителю нельзя?
Не увидел драки.
Психиатрическое обследование должны проходить ведущие ТВ, депутаты, работники гос управления. Такую дичь несут иногда. А школу , вуз разрушать уже дальше некуда!
Бездоказательная психиатрия ржу просто . Это очередной отмывочный комбинат , просто финансируется, больным признают любого, а после их уколов любой станет овощем, вот и финансирование. Именно поэтому ак лидер по заболевшим!