Учителя не будут увольнять за драку с учеником в Белгороде

Департамент по образованию принял решение не увольнять учителя информатики за драку с учеником в школе № 15 в Белгороде. При этом его пообещали привлечь к уголовной ответственности, сообщает ТАСС.

Участники драки и ее свидетели дали показания в полиции. В понедельник состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних. В самой школе будет проведена проверка.

"По факту инцидента в школе № 15 Белгорода проводится проверка. Также сообщаем, что преподаватель, участвовавший в данном инциденте, получит дисциплинарное взыскание, но не будет уволен из учебного заведения", – сказали в городском управлении образования

Видео с дракой на уроке попало в социальные сети накануне. Директор школы заявила, что педагога уволят за нарушение профессиональной этики, однако на его сторону встали ученики и часть коллег.