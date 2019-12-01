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Новости

Учителя не будут увольнять за драку с учеником в Белгороде

, ИА "Амител"
Он получит дисциплинарное взыскание

Департамент по образованию принял решение не увольнять учителя информатики за драку с учеником в школе № 15 в Белгороде. При этом его пообещали привлечь к уголовной ответственности, сообщает ТАСС.

Участники драки и ее свидетели дали показания в полиции. В понедельник состоится заседание комиссии по делам несовершеннолетних. В самой школе будет проведена проверка. 

"По факту инцидента в школе № 15 Белгорода проводится проверка. Также сообщаем, что преподаватель, участвовавший в данном инциденте, получит дисциплинарное взыскание, но не будет уволен из учебного заведения", – сказали в городском управлении образования

Видео с дракой на уроке попало в социальные сети накануне. Директор школы заявила, что педагога уволят за нарушение профессиональной этики, однако на его сторону встали ученики и часть коллег. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

1.12.2019 09:55
- гость -

Учителя к уголовной ответственности? А на мой взгляд тюрьма плачет по малолетней твари.

1.12.2019 09:58
- гость -

А малолетнему удоду только пальчиком погрозят? Поняв свою безнаказанность он и дальше будет так себя вести.

1.12.2019 10:03
- гость -

За что взыскание??????Ученик ПЕРВЫМ пинает учителя.До этого явно провоцирует драку. И обратите внимание ,все ученики сидят довольные ,никто не кинулся из разнимать!
Вы хотите сказать,что учитель должен был прикрываться от ударов? Да что это такое твориться в школах???! Скоро в школах останутся 70 -летние бабушки-учителя. Кто будет вести физкультуру и ОБЖ?

1.12.2019 10:18
- гость -

30 ноября 2019 г., 18:49, ИА "Амител" Педагогов в России обяжут проходить психиатрическое обследование. Также планируется отстранять от работы педагогов, которые подвергались административному наказанию.

Люди,сейчас-то в школах некому работать! Человек должен отучиться в университете 5 лет, пройти обследование психиатра,предоставить справку об отсутствии судимости, предоставить медицинскую книжку(ежегодно),на работе терпеть подобные выходки учеников, нападки родителей, бесконечные проверки,кучу бумаг,тетради учеников....
У учителей,наверно,очень большая зарплата,раз государство предъявляет такие требования? По -моему,даже депутатам не требуется справка от психиатра и мед.книжка?

1.12.2019 10:36
- гость -

Учителя пообещали привлечь к уголовной ответственности.Да это видеоинструкция для малолетних хулиганов. Не нравится учитель, ударь его))))))Всё,не надо заморачиваться. Учителя привлекут к уголовной ответственности.

1.12.2019 11:02
- гость -

Почему на телевидении,в Думе,на любой работе можно защищаться(отстаивать свою честь),а учителю нельзя?

1.12.2019 11:22
- гость -

Не увидел драки.

1.12.2019 11:25
Гость

Психиатрическое обследование должны проходить ведущие ТВ, депутаты, работники гос управления. Такую дичь несут иногда. А школу , вуз разрушать уже дальше некуда!

1.12.2019 11:29
Гость

Бездоказательная психиатрия ржу просто . Это очередной отмывочный комбинат , просто финансируется, больным признают любого, а после их уколов любой станет овощем, вот и финансирование. Именно поэтому ак лидер по заболевшим!

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