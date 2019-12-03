Федеральные СМИ удалили новости с упоминанием расследования о телеведущей Аскер-заде

Агентства РИА "Новости" и ТАСС удалили новости, в которых упоминалось расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) об имуществе телеведущей Наили Аскер-заде, пишет "Дождь".
Сотрудник отдела расследований ФБК Георгий Албуров рассказал, что РИА "Новости" удалили свою заметку о том, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков проигнорировал расследование об имуществе журналистки. Вместо новости сейчас открывается страница с сообщением об ошибке.
По ссылке на заметку ТАСС, заголовок которой сохранился в поисковой системе Google, открывается главная страница агентства.
Само расследование в ФБК опубликовали 2 декабря. В нем говорится, что телеведущей принадлежит самолет стоимостью 60 млн долларов и яхта, которая стоит 62 млн долларов. Это имущество связывают с банком ВТБ.
"Наиля Аскер-заде не может себе ничего похожего купить сама. Она работает ведущей на госканале "Россия 1". Она не Соловьев и не Киселев, никакая не звезда госпропаганды. Она снимает очень плохое шоу. Это отвратительные интервью, бесконечно скучные и не вызывающие ничего, кроме чувства стыда за происходящее. Телеканал полностью согласен с этой оценкой, достаточно посмотреть, когда шоу Наили выходит в эфир – в воскресенье в полпервого ночи. Это, не станете спорить, худшее время во всей сетке", – отмечают в расследовании.
Вот такая табличка висит в Центральном парке Нью-Йорка. На ней некая Наиля признаётся в любви Андрею Костину. Стоит такая табличка от 10 тысяч долларов и плата за неё оформляется как пожертвование Централ парку, а имя донора фигурирует в годовых отчета парка pic.twitter.com/x5R56ihlhT— Георгий Албуров (@alburov) 2 декабря 2019 г.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор блокирует статьи, в которых упоминаются Аскер-заде и глава ВТБ Андрей Костин. В начале 2019 года Telegram-канал Baza опубликовал статью об апартаментах в центре Москвы, которые, по данным Росреестра, в 2012 году приобрел ВТБ, а затем передал их офшорной компании, а уже после этого по договору купли-продажи собственницей элитного жилья стала Аскер-заде.
Телеведущая в разговоре с подписчиками в своем Instagram прокомментировала истории про квартиру, Костина и блокировки. По ее словам, все это информационный вброс от анонимов. И закрыла комментарии.
Если тезисно, то ответы выглядели следующим образом:
- "Идет вброс. Я в этих разборках участвовать не буду";
- "Есть только анонимы. Отвечать им не считаю необходимым";
- "Они будут выполнять этот заказ и дальше";
- "Мне неинтересны их лживые фантазии. Если вы хотите слушать их сказки – вам никто не запрещает переписываться с ними, но не на моей странице".
Комментарии
Убрали бы из новостей эту Московскую бестолочь и все
Будь у меня миллиард,я бы тоже своей Заде яхту с самолётом подарил.Кому не нравится-пусть за дверью постоит.Или готовит Великую Социалистическую революцию.
Своей зад
енице? Это как?
Грязища
Расследование суперское, лучше наших современных фильмов
Если мужчина может позволить себе дарить такие подарки, то что плохого?
Другой вопрос, откуда такие деньги?