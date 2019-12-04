Охотничьего инспектора убили из-за нескольких незаконно добытых карасей

В Свердловской области рыбак застрелил государственного инспектора и с топором кинулся на его коллегу, сообщает Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.
Инцидент произошел в ходе планового рейда 27 ноября 2019 года на берегу озера Поговор. Территорию решили проверить два областных госинспектора – Андрей Киргинцев от Департамента по охране животного мира и Сергей Ворохобов от управления Росрыболовства.
-
Браконьер на Алтае чуть не убил госинспектора по рыболовствуКаменский межрайонный суд возбудил уголовное дело в отношении жителя Кулундинского района. Мучжина подозревается в покушении на убийство. 24 августа браконьер ловил рыбу сетями. Когда приехал госинспектор Федерального агентства по рыболовству, мужчина ранил сотрудника дробью в шею. Сейчас решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Продолжается расследование уголовного дела.
В ходе проверки инспекторы обнаружили рыбака, который незаконно выловил из озера карасей. При изъятии рыбы и составлении протокола об административном правонарушении мужчина, пытаясь уйти от ответственности, неожиданно достал ружье и выстрелил в Киргинцева. Затем он попытался выстрелить и в Ворохобова, но произошла осечка.
Завязалась борьба, в ходе которой злоумышленник нанес госинспектору удары топором по голове и ножевые ранения в область живота. Однако Ворохобову удалось обезвредить противника и запереть его в избушке. После чего он оказал первую помощь раненому коллеге и вывез его с места происшествия на снегоходе, вызвав по пути сотрудников полиции и машину скорой помощи.
Киргинцев на следующий день скончался в больнице. Ворохобов находится в медучреждении. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.
Комментарии
убили из-за нескольких незаконно добытых карасей
Вполне нормальное явление в современной России. Народ уже реально достали. У мужика просто нервы не выдержали когда инспектора начали докапываться из-за нескольких карасей. Думаю, что таких случаев будет только больше.
Карасей тоже что-ли ловить нельзя? Они уже в красной книге или на них лицензия нужна?
Вот именно, обычного рыбака прессуют за карасей, а браконьеров отпускают. Понятно дело нервы у рыбака не выдержали
4.12.2019 10:23
- гость -
чего больше? тюрем на всех хватит, даже на ботов.
4.12.2019 10:25
- гость -
про сети застенчиво умолчали.
Как то глупо за карасей
Очевидно ловил подледными сетями, за это и сядет на пожизненное.
4.12.2019 10:27
технарь
тюрем на всех хватит, даже на ботов.
Да и на кладбищах места полно, даже для пособников режима хватит.
4.12.2019 10:25
- гость -
Карасей тоже что-ли ловить нельзя?
Холопам - нельзя!
Мы живем в большой богатой стране, где недра, реки, леса, ископаемые, флора и фауна принадлежит нам с вами, НАРОДУ. И если моя семья захотела скушать не два, а три карася, это не значит что я загубил природу. Сегодня от природы я взял три карася, а завтра - не возьму...
Это только начало, товарищи. Начало войны за выживание.
Скоро инспектора природнадзора без ОМОНа и РосГвардии вообще выходить из дома побоятся. Потому как властью им данной они в своем должностном поведении переходят все границы.
Те кто постарше, вспомните какими были рыбнадзор и лесники, а нынешние - хамло на быдле и таким же погоняет. Они о природе то ничего не знают и знать не хотят.
Их основная цель - вымогательство бабла, под страхом наказания.
Сколько настоящих браконьеров то поймали? Скольких депутатов и чинуш то приструнили?
Только и могут что над безработными мужиками изгаляться, которые не в наживу ловят, а в прокорм.
Вы тут совсем все с ума посходили?
Убил человека за карасей, и вы его же оправдываете?
Вот каждому из вас, кто выплюнул про одобрение поступка идиота, пожелаю встретить такого же рыбачка, когда вы будете просто выполнять свою работу, которая ещё и сама по себе благородная - защита природы от браконьеров. У вам топором по голове. И такая же мразь на каком нибудь интернет ресурсе обронит, а че, рыбаку уже низя рыбки поисти?
Ситуация сложная, подробностей мало. Чем ловил рыбак удочкой или сетью, сколько выловил, что ему грозило, как вели себя сотрудники, что его спровоцировало, ловил для еды или на продажу, судимый или нет, откуда оружие?
4.12.2019 10:39
ек
они за любую мразь топят, сами такие.
они за любую мразь топят, сами такие.
+100500
имбецилы гидроцефальные...
Не переживайте получит по-максимуму.
4.12.2019 10:29 А про сети ничего и не говорится, ни по ссылке на сайте Росрыболовства, ни на сайте департамента, в котором работал погибший. А так можно и про динамит "застенчиво умолчать", и про добычу при помощи электрического тока. А может он и вовсе озеро осушил 160 метровым феном, который инспекторы увидели с трассы, и собирал вареную рыбу в мешки.
посадить лет на 20 пусть посидит.
А здесь любят за так называемых простых людей топить.
Только оказывается что людишки то дрянь, гниловатые.
Может ему детей кормить надо было. А инспектор всегда участок считает своим. Он типа с него кормится . Скоро за грибы, ягоды и травы будут пытаться штрафовать. Но лес большой, мест хватит.
Сейчас и инспектор-с Горсети придет в дом скажет вот вам штраф за сорванную пломбу, и не факт что он обратно уйдет после этого. И так во всех областях. А где гарант того что и эти инспекторы не ведут себя в своих владениях королями, которым надо отстегивать? Дали власть им, они теперь в их понимании неприкасаемые, пока не встретят вот таких людей.
4.12.2019 11:11
- гость -
Это у вас от скудоумия?
4.12.2019 11:29
- гость -
Так пусть идёт работать , а не браконьерничать!
4.12.2019 11:34
- гость -
Вы о чем сказать то хотели, у вас мысли путаются.
4.12.2019 11:34
- гость -
мясной тебя что из реги выкинуло?
4.12.2019 11:29
- гость -
Может ему детей кормить надо было
Ага. Брат Митька помирает, ухи просит. Скольких сетевиков знаю ни один не бедствует. По две машины в семье. Доходы неплохие.
Бесплатный совет на будущее. Прежде чем бред опубликовать, вы его перечитайте сразу после написания и минут пять.
Люди испокон веков жили рыболовством. Как смеют мешать ловить рыбу?
4.12.2019 11:45
Я
А чё есть вакансии на всех, чтобы работать и заработать на прокорм семьи, ну давайте ссылки мы посмотрим. Тока нету их вот в чём вся засада, а семьи есть и они есть хотят каждый день.
4.12.2019 11:49
- гость -
Из какой ещё такой "реги"
Тебя в школе и родители ясно выражаться не научили?
4.12.2019 11:52
- гость -
Я б тебе объяснил про бред, на рыбалке. Никто бы больше твой бред не читал
4.12.2019 12:03
месный
мясной, когда на тебя бомж с ножом полезет ты сразу ему кошелек отдавай, ну и в ментовку не беги заяву писать. а что? бомжу работать негде, а жрать хочется. значит он же правильно поступает, так ведь?
4.12.2019 12:09
- гость -
Ты определись к кому обращаешься с начала!
4.12.2019 12:09
- гость -
Ты это кому сейчас вот это написал?
4.12.2019 12:08
- гость -
Ты свои невыросшие объяснялки после туалета мой. А то клавиатуру белком замараешь.
4.12.2019 12:16
месный
к тебе, клоуну. меня твои всплывшие альтер-эго вообще не интересуют.