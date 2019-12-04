Охотничьего инспектора убили из-за нескольких незаконно добытых карасей

В Свердловской области рыбак застрелил государственного инспектора и с топором кинулся на его коллегу, сообщает Нижнеобское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.

Инцидент произошел в ходе планового рейда 27 ноября 2019 года на берегу озера Поговор. Территорию решили проверить два областных госинспектора – Андрей Киргинцев от Департамента по охране животного мира и Сергей Ворохобов от управления Росрыболовства.

В ходе проверки инспекторы обнаружили рыбака, который незаконно выловил из озера карасей. При изъятии рыбы и составлении протокола об административном правонарушении мужчина, пытаясь уйти от ответственности, неожиданно достал ружье и выстрелил в Киргинцева. Затем он попытался выстрелить и в Ворохобова, но произошла осечка.

Завязалась борьба, в ходе которой злоумышленник нанес госинспектору удары топором по голове и ножевые ранения в область живота. Однако Ворохобову удалось обезвредить противника и запереть его в избушке. После чего он оказал первую помощь раненому коллеге и вывез его с места происшествия на снегоходе, вызвав по пути сотрудников полиции и машину скорой помощи.

Киргинцев на следующий день скончался в больнице. Ворохобов находится в медучреждении. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы.