"Почта России" начала продавать лекарства, которые отпускают по рецептам

Продажу лекарственных препаратов в тестовом режиме начали в трех отделениях "Почты России" в Самарской области, пишет "Лента.ру".

Для этого региональное подразделение компании получило фармацевтическую лицензию. В продажу уже поступил широкий перечень лекарственных препаратов, в том числе тех, которые отпускают по рецепту. Для пилотного проекта выбраны отделения в Жигулевске, Сызрани и Тольятти.

Тестовый режим продлится четыре месяца, его итоги подведут в марте 2020 года. Замглавы компании по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков подчеркнул, что сеть отделений почтовой связи позволит обеспечить лекарствами жителей сел и небольших городов.

Впрочем, в региональном Минздраве не поддержали идею. В ведомстве указали, что согласны только на доставку почтой лекарственных препаратов, поскольку у работников почтовых отделений нет никаких фармацевтических знаний, значит и консультацию они давать не могут.

Стоит отметить, что еще в 2010 году "Почта Россия" решила расширить ассортимент услуг за счет продажи продуктов и лекарственных препаратов. За это время в отделениях связи продукты появились, даже пивом начали торговать, как сообщалось в январе 2019 года.