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Позор и унижение: Лев Лещенко высказал свое мнение по поводу пенсий в России

, ИА "Амител"
Артист считает, что она настолько мизерная, что даже ходить за ней унизительно
Фото: wikipedia.org/Olga Stepinsh/soccer.ru

Фото: wikipedia.org/Olga Stepinsh/soccer.ru

Народный артист РСФСР Лев Лещенко назвал пенсию россиян унизительно низкой и позорной. В пример он привел выплату своей жены.

"Это позор – моя жена получает 8500 рублей, хотя она работала в творческой среде. Как это может быть? Мы декларируем все время, что у нас средняя пенсия – 25 тысяч. Но это вранье самое настоящее! И вот с этим смириться я не могу", – сказал Лещенко в интервью "Комсомольской правде".

Также артист отметил, что сам не получает пенсию, а точнее, сразу перечисляет ее на благотворительность. Он считает, что за такой мизерной суммой даже ходить унизительно.

Напомним, что пенсии россиян подрастут примерно на тысячу рублей с 1 января 2020 году. По информации ПФР, выплаты будут проиндексированы с опережением инфляции на 6,6%.

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Автор:
Екатерина Брагина редактор службы новостей 9231612657

Комментарии

5.12.2019 14:40
- гость -

ЛещенКО, езжай на свою Украину, страну 404!

5.12.2019 14:44
- гость -

А Царь то не знает

5.12.2019 14:44
- гость -

Это позор — моя жена получает 8500 рублей, хотя она работала ..
-----------
Крым твой, Лёва..и Сирия с Венесуэлой и Африкой))) Весь мир у ваших ног)) Заслуженный артист по версии РСФСР)))

5.12.2019 14:45
- гость -

5.12.2019 14:40
- гость -
ЛещенКО, езжай на свою Украину, страну 404!

Чувак, ты часом не из ПФР

5.12.2019 14:45
- гость -

Вот бы Лещенко удивился, узнав, что средняя пенсия не 25 000 руб, а 15 000 руб.

5.12.2019 14:47
- гость -

До пенсии ещё надо дожить , при средней продолжительности жизни мужиков в РФ 62 года

5.12.2019 14:47
Дядька

Левчик с Вовчиком аплодисментами прокомментировали повышение пенсионного возраста.

5.12.2019 14:49
- гость -

5.12.2019 14:40
- гость -

Маевич, ты опять сюда приполз? А чего не под своим здешним ником Ru.банок?

5.12.2019 14:51
- гость -

11 марта 2014 года подписал Коллективное обращение к российской общественности деятелей культуры России в поддержку позиции Президента по Украине и Крыму.
Среди прочих звёзд российской эстрады, Лев Лещенко включён в санкционный список Украины. Ему запрещён въезд в страну.
Певец входит в состав Общественного совета при Следственном комитете Российской Федерации.
В январе 2018 года стал доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах 18 марта 2018 года
Летом 2018 года одобрил повышение пенсионного возраста, ставшее ударом для большинства россиян

5.12.2019 14:55
- гость -

Лещенко пусть либо портки оденет либо крестик снимет

5.12.2019 14:58
- гость -

А что это он надумал взбрыкнуться то? Голосовал за, денег от творческой работы хватит что бы жить достойно. В самый раз молчать и далее. Ему эта пенсия даже в 25 тыщ ни в хвост ни в гриву так что непонятен этот всплеск. Или на старость лет решил быть ближе к народу который будет получать эту позорную пенсию за которой стыдно ходить? Или не хочется умирать с ярлыком иуда как Кобзон?

5.12.2019 15:05
- гость -

Или на старость лет решил быть ближе к народу который будет получать эту позорную пенсию за которой стыдно ходить? Или не хочется умирать с ярлыком иуда как Кобзон?
--
Он просто подзабыл слова Ленина о халдеях, артистах и "прости хоспаде" - которые полезны любому режиму. В случае чего.

5.12.2019 15:12
гость

Мышление категориями позора жены это, конечно, в раньё. В поздне познают.
Ну что вы так о человеке? Он припаздывает. Человек творческий, поёт хорошо.

5.12.2019 15:38
- гость -

Хорошо наверное, имея коттедж за миллионов так примерно 50, рассуждать о маленьких пенсиях жены и народа.

5.12.2019 15:49
Сергей

Ага,пенсия маленькая и он тратит её на благотворительность,а миллионные доходы на себя любимого,да и ходить за ней не надо,домой носят или на карту зачисляют,практически все они эти деятели культуры двуличные.
Подробнее на «БИЗНЕС Online»:

5.12.2019 16:14
- гость -

А что, у его жены нет московской прописки?

5.12.2019 16:24
гость

пенсии действительно позорно низкие, а главное, что 40 лет стажа, что минимальный - пенсии одинаковые

5.12.2019 16:26
- гость -

Совсем про него было забыли, а тут то Бузова-Пузова назовет его Левченко, то про пенсию взбухтеть решил.... Наверное у Малахова на передаче следующий шаг

5.12.2019 17:06
гость

А когда получал ордена и медали, которых у него как у генерала - молчал. В кремле надо было говорить.

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