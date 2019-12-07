Президент Союза биатлонистов будет лоббировать выделение спорта в отдельный нацпроект

Владимир Драчев, президент Союза биатлонистов России, заявил, что по партийной линии "Единой России" будет лоббировать идею выделения спорта в отдельный нацпроект.
По его словам, он и его единомышленники будут выходить с этим замыслом сначала на генсовет партии, а затем и на его руководителя Дмитрия Медведева.
Сейчас, говорит Драчев, спорт входит в состав нацпроекта "Демография", где учтены мероприятия по самым разным отраслям: здравоохранение, соцзащита и т.д. А спорт, считает он, заслуживает отдельного нацпроекта.
Добавим, что сейчас в рамках нацпроекта отдельно реализуют федеральную программу "Спорт – норма жизни". Ее основная цель – вовлечение как можно большего числа жителей страны в занятия спортом и физкультурой.
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