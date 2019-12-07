Снято ограничение на проезд на трассе А-322 в сторону Рубцовска

Снято ограничение на проезд на участке федеральной автодороги А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан" Алейск – Рубцовск, сообщает Минтранс региона.
Из-за сильной метели в Алтайском крае 7 декабря было перекрыто движение на трасах.
Участок с 11 по 129 км от Барнаула до Алейска остается закрытым для проезда большегрузного транспорта и автобусов.
С 13:20 действует ограничено движение для всех видов транспорта на краевой трассе Алейск – Чарышское, от с. Новокалманка до с. Чарышское с 83-го по 172-й километр. А также закрыта автодорога "Поспелиха-Курья-Третьяково-гр. Республики Казахстан".
На трассах работает порядка 400 единиц техники.
Всем участникам дорожного движения необходимо быть предельно внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим. По возможности отказаться от дальних поездок.
Узнать, открыта ли трасса можно по телефонам: Алтайавтодор: (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169, Упрдор Алтай: (3852) 63-14-59,МЧС: (3852) 20-26-10,Управление ГИБДД: (3852) 39-35-86.
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