Алтайская трасса перекрыта из-за сильного снегопада

Алтайские дорожники перекрыли дорогу Алейск – Чарышское от 82-го километра (с. Новокалманка) до 172-го километра (с. Чарышское) из-за снегопада. Как сообщается на сайте Алтайавтодора, по состоянию на 9 утра 8 декабря дорожные предприятия края работают в усиленном режиме. В течение суток 7 декабря на очистке дорог задействовано 422 единицы снегоуборочной техники, израсходовано более 1100 т ПГМ.
Ранее сообщалось, что из-за непогоды 7 декабря было перекрыто движение на дороге Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница с Новосибирской областью (от г. Змеиногорска до г. Рубцовска, а также на трассах Бийск – Мартыново – Ельцовка – граница с Кемеровской областью (на всем протяжении) и на Троицкое – Целинное (на всем протяжении) для автобусов и грузовых автомобилей. Однако через несколько часов движение открыли.
Из бюджета Алтайского края ежегодно на очистку дорог от снега выделяется около 2 миллиардов рублей.
Комментарии