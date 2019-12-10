Барнаульский рецидивист насмерть забил двух человек за то, что его прогнали с пьянки

Неоднократно судимый 38-летний житель Барнаула предстанет перед судом по обвинению в убийстве двух лиц, сообщает СК.
Установлено, что в январе 2019 года мужчина освободился из тюрьмы и через месяц познакомился с двумя 49-летними жителями поселка Новосиликатный. После этого в их квартире компания на протяжении двух дней распивала спиртное.
Между гостем и новыми знакомыми произошла ссора, после которой хозяин жилья выгнал рецидивиста из дома. Через некоторое время преступник вернулся и стал избивать собутыльников. Одному он нанес более 40, а другому более 20 ударов руками и ногами, а также стулом. От полученных травм мужчины скончались на месте происшествия.
В ходе предварительного следствия обвиняемый признал свою вину частично, утверждая, что товарищи первыми начали его бить, а он просто оборонялся. Следователям удалось опровергнуть эту версию.
Комментарии
Вот и пускай таких профессоров философии в гости....
Раздел новостей "В мире животных"