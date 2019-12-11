Постепенно холодает. О погоде в Алтайском крае 11 декабря

В ночь с 10 на 11 декабря в регионе температура воздуха опустится до -16, но днем заметно потеплеет.
В Алтайском крае воздух прогреется до -2, -7 градусов. Преимущественно без осадков, местами изморозь, туман, гололедные явления, на дорогах местами сильная гололедица.
Ветер южный, до 7 метров в секунду.
В Барнауле столбики термометров будут на отметке -3, -5 градусов. Преимущественно без осадков, утром туман, изморозь,на дорогах местами сильная гололедица.
Ветер, как и в крае, южный. До 7 м/c.
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