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Новости

Серьезный пожар произошел на авианосце "Адмирал Кузнецов". Есть пострадавшие

, ИА "Амител"
Судьба одного человека остается неизвестной
Фото: fleetphoto.ru

Фото: fleetphoto.ru

На авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" в Мурманске произошел пожар, сообщает ТАСС.

По предварительной версии, причиной возгорания стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Очаг расположен в правом энергоотсеке на второй палубе.

Силами пожарных были спасены восемь человек. Их вывели из задымленных помещений. Три человека пострадали. Судьба еще одного остается неизвестной.

"Общая площадь горения составляет 120 кв. метров, горит дизельное топливо, тушение осуществляется при помощи пенной атаки", – рассказали представители оперативных служб. Пожару присвоен второй повышенный уровень опасности.

 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

12.12.2019 16:58
- гость -

Правильно, зачем его ремонтировать? -проще спалить и забыть!

12.12.2019 17:01
- гость -

Сразу видно, в армии , флоте царят порядок, трудовая дисциплина и передовые технологии! Куют щит Родины, !

12.12.2019 17:03
- гость -

12.12.2019 17:01
- гость -

Вообще-то он сейчас на заводе, а не в армии. Знаток. ))

12.12.2019 17:03
- гость -

Эта единственная судорога отечественного авианесущего судостроения начата в 1981 году. Когда СССР уже был переполнен криворукими и безмозглыми недостроителями коммунизма сверх всякой меры.
Сдайте уже это недоразумение в металлолом и успокойтесь.

12.12.2019 17:06
- гость -

Какой несчастливый корабль.
Даже ремонт в доке - целая эпопея, полная опасностей и трагедий.

12.12.2019 17:07
- гость -

Общая площадь горения составляет 120 кв. метров

Уже... В настоящее время площадь достигла 600 квадратных метров.

12.12.2019 17:10
- гость -

12.12.2019 17:06
- гость -
Какой несчастливый корабль.

Причем тут корабль? Вам рассказать, что делают когда выделенные деньги на ремонт, потрачены совсем не на ремонт, а в тюрьму садится не хочется?

12.12.2019 17:11
Unknown

12.12.2019 17:06
- гость -
Даже ремонт в доке - целая эпопея, полная опасностей и трагедий.
---
Он не в доке. Его туда еще предстоит как-то запихать. Он у стенки 35-го СРЗ.

12.12.2019 17:11
- гость -

Он даже когда в походе дымит. Так что ничего удивительного.
Правда не очень понятно, как можно заниматься сваркой рядом с дизельным топливом?

12.12.2019 17:12
- гость -



Не исключено что это проделки либерастов. Надеюсь Президент с ними разберется.

12.12.2019 17:17
- гость -



Похоже на подписание смертного приговора Кузе. Энергоотсек - этоуже очень серьёзный ремонт. Думаю, что на комиссии Минобороны начнут ставить вопрос о целесообразности дальнейшего восстановления. Кузю добивает отсутствие квалифицированного берегового обеспечения, разваленная ремонтная база и сомнения в его необходимости флоту в нынешнем виде. А жаль кто теперь по сусликам в Сирии лупить будет

12.12.2019 17:21
- гость -

12.12.2019 17:17
- гость -
этоуже очень серьёзный ремонт.

Так это ещё и лучше! Можно лет 25 делать и постоянно деньги выпрашивать, как в случае с художественным музеем в Барнауле.

12.12.2019 17:24
- гость -

Окалина попала на нижнюю палубу, где находилось топливо.
Короче, опять блеснули соблюдением ТБ.

12.12.2019 17:29
- гость -



Пожар на крейсере «Адмирал Кузнецов», за срыв ремонта которого три дня назад оправдывался президент Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов. Пожар позволит ОСК вообще не сдавать корабль. Прошлой осенью на «Кузнецова» благодаря друзьям Рахманова упал кран, утонул плавдок и образовалась «дырка 4 на 5 метров». До того Алексей Рахманов провалил сдачу ледоколов «Обь», «Александр Санников», «Андрей Вилькицкий», сорвал контракты c «Атомфлотом» и «Газпромом». Но остался в должности и получил орден Александра Невского из рук Путина

12.12.2019 17:34
- гость -

12.12.2019 17:24
- гость -
Окалина попала на нижнюю палубу, где находилось топливо.

Ага Попробуйте как-нибудь солярку окалиной зажечь

12.12.2019 17:35
- гость -

Не дешевле его на металлолом пустить, а?
Ухайдохал два самолёта, кучу народу, убил плавдок с краном...
и это ещё НАТО даже не выступало ...
Поржали с этого колхоза...

12.12.2019 17:37
- гость -

Ну любит Кузя подымить, это его коронный номер!

12.12.2019 17:39
- гость -

Сегодня день такой что-ли???
1) Кузя - горит
2.)подлодка Чита- затонула при буксировке
3.) вертолёт МИ28- разбился.

Там в армии на флоте гааспада Енералы чО-нить делают?
Или только зарплатные бабулетки получают?

12.12.2019 17:42
- гость -

12.12.2019 17:35
- гость -
Не дешевле его на металлолом пустить, а?

Да вы с ума сошли! Великая держава и без авианосца? Новый импортный Сказочному уже не продадут, а заводы которые могут такой новый сделать угроблены. Так что то только ремонт, сколько и чего бы это не стоило.

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