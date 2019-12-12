Ни любви, ни денег. Командированного в Камень-на-Оби мужчину обманула лже-куртизанка

Знакомство в интернете обернулось для командированного в Камень-на-Оби мужчины потерей денежных средств, сообщают "Каменские Известия".
В социальных сетях он нашел группу, ориентированную на секс-знакомства. Здесь он и нашел подписчицу под вымышленным имени Анна Полякова, которая писала, что готова предоставить любовь за деньги. Мужчина позвонил по указанному номеру и стал договариваться о встрече.
Девушка на другом конце провода рассказала, что час ее услуг стоит 2,5 тысячи рублей, но меньше двух часов она не работает. Окрыленный предвкушением скорых плотских утех, потерпевший не задумываясь перевел на счет аферистки 5 тысяч рублей. Однако после этого потенциальная партнерша выкатила новое условие — оплата апартаментов для интимной встречи. Только после этого горе-любовник понял, что его обманули и позвонил в полицию.
Правоохранители дозвонились по указанному в сообщении номеру и трубку взяла девушка. Она представилась Софией и подтвердила, что мужчина перевел ей 5 тысяч рублей, но не уточнила, почему он это сделал. После этого аферистка перестала брать трубку.
Комментарии
Печально я гляжу на наше поколенье...
А ваше это какое 60+? ))) Там возраст не указан...
Can't buy me love, oh, love, oh
Can't buy me love, oh
Ну мужик же получил сексуальную утеху. Правда хотел он, а получилось, что его.
От сцуко лох ))))! Как он ментам то объяснял, что его на пиз дуду кинули?!