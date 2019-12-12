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Ни любви, ни денег. Командированного в Камень-на-Оби мужчину обманула лже-куртизанка

, ИА "Амител"
Мужчина опрометчиво отправил ей предоплату

Знакомство в интернете обернулось для командированного в Камень-на-Оби мужчины потерей денежных средств, сообщают "Каменские Известия".

В социальных сетях он нашел группу, ориентированную на секс-знакомства. Здесь он и нашел подписчицу под вымышленным имени Анна Полякова, которая писала, что готова предоставить любовь за деньги. Мужчина позвонил по указанному номеру и стал договариваться о встрече.

Девушка на другом конце провода рассказала, что час ее услуг стоит 2,5 тысячи рублей, но меньше двух часов она не работает. Окрыленный предвкушением скорых плотских утех, потерпевший не задумываясь перевел на счет аферистки 5 тысяч рублей. Однако после этого потенциальная партнерша выкатила новое условие — оплата апартаментов для интимной встречи. Только после этого горе-любовник понял, что его обманули и позвонил в полицию.

Правоохранители дозвонились по указанному в сообщении номеру и трубку взяла девушка. Она представилась Софией и подтвердила, что мужчина перевел ей 5 тысяч рублей, но не уточнила, почему он это сделал. После этого аферистка перестала брать трубку.

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

12.12.2019 18:51
- гость -

Печально я гляжу на наше поколенье...

12.12.2019 19:02
- гость -

А ваше это какое 60+? ))) Там возраст не указан...

12.12.2019 19:12
- гость -

Can't buy me love, oh, love, oh
Can't buy me love, oh

12.12.2019 19:30
Пионер

Ну мужик же получил сексуальную утеху. Правда хотел он, а получилось, что его.

12.12.2019 19:56
- гость -

От сцуко лох ))))! Как он ментам то объяснял, что его на пиз дуду кинули?!

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