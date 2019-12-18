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Назад в будущее: модные тенденции, которые вернулись к нам из 90-х

, ИА "Амител"
Мода циклична, и в настоящее время переживает ностальгию по "лихим 90-м". Сравнили то, что было модно тогда и что модно сейчас

Модные тенденции конца 90-х нераздельно связаны с понятиями "гранж" и "унисекс", а еще – с джинсовым бумом. Минуло 30 лет – и вещи с фотографий и воспоминаний юности снова прочно обосновались в гардеробе. И кто сейчас скажет, глядя на джинсовый комбинезон и кожаную куртку, что это – "прошлый век"? Давно пора достать с полки джинсовую куртку и старые "варёнки". В те годы именно джинсовый гардероб выявлял "икону стиля". И сегодня полностью джинсовая одежда снова на пике!

 
Джинсовым было все: куртки, юбки, шорты, рубашки, комбинезоны. Но особенно ценились джинсы, привезенные из-за границы. В большинстве своем это были известные бренды Levi’s, Wrangleer и Lee. Для советского человека настоящие импортные джинсы были не просто одеждой, а символом свободы, успеха, шика.

Настоящую джинсовую ткань отличало ее характерное "благородное" старение. Потертые, линялые модели все еще оставались достойным предметом гардероба. Но американский деним стоил дорого – от 200 рублей, что на тот момент было выше средней зарплаты. Поэтому те, кому импортные джинсы был не по карману, экспериментировали с советскими, создавая искусственную "линялость" путем варки с белизной. Так появились "варёнки", переживающие сегодня новый пик своей актуальности.

 
Дух моды 90-х дышит свободой, отсюда и комфортные оверсайз-вещи, и яркие цвета, и одинаково широкие модели джинсов для представителей обоих полов. Здесь "клёш" и поймал вторую волну популярности. Первая была в 60-70-х, ну а в 2019 году наступила третья. Кроме того, популярны были джинсы фирмы Mawin, или так называемые "Мальвины", которые стали прототипом нынешних чрезвычайно популярных Mom Jeans.
 
 
Жажда свободы проявлялась и длиной женских юбок – они стали короче. Джинсовая мини – неотъемлемый атрибут модницы 90-х. Как и современной модницы. Но "осовремененная" джинсовая мини-юбка в форме трапеции приобрела высокую посадку и теперь выглядит более чем уместно. К слову, высокая посадка настолько прочно обосновалась в современном гардеробе, что уже и не вспомнишь, что это тоже привет из 90-х. А всего десятилетие назад джинсы должны были демонстрировать пупок – и чем более открыто, тем лучше.

Но не денимом единым славятся 90-е. Сложно сказать, какие куртки были популярнее – джинсовые или кожаные, и какая обувь имела больше поклонников – кеды или кожаные ботинки в армейском стиле. В любом случае, сейчас они вернулись и становятся уже не просто модными, а базовыми единицами любого гардероба.

 
Спорт-шик тоже вернулся в современные коллекции. В 90-е в спортивных костюмах ходили и на дискотеку, и на работу, и на свидания. Сейчас мода позволяет не только одеваться в спортивное с ног до головы, но и сочетать спортивные элементы с одеждой из другого стиля. Брюки с кроссовками на массивной подошве или оверсайз-худи и каблуки – сегодняшней смелостью модницы обязаны своим предшественницам из 90-ых. Анораки, "олимпийки" и даже футболки в характерном спортивном "олдскульном" оформлении теперь вполне повседневная одежда. 
Бейсболка – еще один неотъемлемый элемент "лихих". Сегодня её, как и любой спортивный элемент, можно вписать практически в любой образ. Козырьком назад или вперёд – выбор за вами.
 
 
Сегодня быть в тренде стало доступнее, ведь за легендарными джинсами больше не нужно лететь за границу или покупать их за баснословные суммы. Если "левайсы" или "ранглеры" не перешли по наследству, их можно приобрести через официальных ритейлеров. Например, в магазине Denim Store на Ленина, 85. Оригинальные джинсы с духом тех самых 90-ых, фланелевые рубашки, футболки, джинсовые куртки, бейсболки и кеды – в Denim Store есть всё, что нужно, чтобы собрать актуальный "лук".
 
Denim Store Барнаул Levi`s Lee Wrangler Mustang
Барнаул, проспект Строителей, 1/ проспект Ленина, 85 (вход со стороны проспекта Строителей)
Режим работы: ежедневно с 10:00 до 20:00
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

18.12.2019 10:38
- гость -

нормально.
лишь бы из 2000х не вернулась мода на платья из штор и икебаны на голове

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