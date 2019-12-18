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Прицельные инвестиции. Какие квартиры Барнаула могут подорожать на треть

, ИА "Амител"
Эксперт объясняет принципы покупки жилья с большим потенциалом роста цены
Первую очередь ЖК 'Парковый' сдадут в 2020 году, вторую – в первом полугодии 2021 года / Фото: 'Барнаулкапстрой'

Первую очередь ЖК "Парковый" сдадут в 2020 году, вторую – в первом полугодии 2021 года / Фото: "Барнаулкапстрой"

В России процент по банковским вкладам стал ниже фактической инфляции. Поэтому инвесторы вернулись на рынок недвижимости. Тем более что цены на жилье запрограммированы на рост. Только не на все подряд, а на отдельные объекты, предостерегают эксперты. На некоторых можно заработать 30-40% от первоначальных вложений даже в Барнауле. Почему и как это сделать amic.ru узнал у руководителя компании "Отдел продаж "Барнаулкапстрой" Ивана Бардакова.

Инвестиционные перспективы

– Около 90% домов в Алтайском крае достраивают за счет "долевок". Но через год произойдет полный переход на проектное финансирование. Как поведет себя цена?

– Вырастет в среднем на 20%. Отдельные позиции наберут от 30% до 40%. Это точно не массовое эконом-жилье на окраине города. И тем более не маленькие студии. Потому что квартиры чаще покупают молодые семьи. Вооружившись ипотекой, они выбирают вариант с перспективой, а значит, более комфортный. Сейчас рекордный минимум по ставке – 9-10% годовых, а для молодых семей и вовсе 4,5-5%. Когда такое было?

Еще для инвестиций важен район. Посмотрите на "долевки" на окраине города: там цены за квадратный метр на "первичке" и "вторичке" сопоставимы. То есть заработать на таком объекте невозможно. Как, впрочем, и сэкономить, если решили покупать на стадии строительства.

– Сколько сейчас стоят новостройки?

– Средняя цена "квадрата" в Барнауле – около 50 тысяч рублей. В 2014-м было около 35-40 тысяч. Формально цены растут, но фактически они нивелируются по отношению к другим товарам. Объясню: в 2014-м, накануне кризиса, однокомнатная квартира стоила 1,8 млн рублей, "паркетник" из автосалона – 1,4 млн. В 2019-м аналогичный автомобиль обойдется в 2,4 млн, а квартиры едва восстановили свою цену двухгодичной давности. Поэтому да: рост цен на недвижимость продолжится.

– Некоторые компании хотят строить за свой счет, чтобы держать низкую цену. Это испортит экономику клиентам банков?

– Многоэтажный дом строят примерно два года. Какой смысл замораживать на этот срок крупные суммы – скажем, от полумиллиарда рублей. Пользоваться кредитом разумнее. Поэтому нет: на рынке не будет много игроков, которые смогут демпинговать.

Куда нести кровные?

– У каких квартир самый большой потенциал роста цены?

– У таких, как "евродвушки" площадью 40 кв.м на Горе в ЖК "Парковый" на ул. Парковой, 71. Она стоит до 2 млн рублей. У нее есть изолированная спальня 12 кв. м и гостиная 17 кв. м. Классические однокомнатные однозначно проигрывают, потому что там спальня – это проходной двор. Кому это понравится?

– Почему именно этот тип квартир будет дорожать?

– Не будем голословными: в 2018 году "Барнаулкапстрой" сдал дом на Папанинцев, 119. Это центр. Двухкомнатная квартира 67 "квадратов" стоила 3 млн. Сейчас – 4,5 млн. То есть рост 30%. Почему? Выгодно расположение, высокий статус дома, в котором нет малогабариток.

Такой же рост цен запрограммирован в ЖК "Парковый". Он выгодно расположен на Горе в семи минутах ходьбы от тракта: не слишком далеко и не слишком близко от него. Территорию рядом точно не будут застраивать, а значит цена на видовые квартиры (из окон которых открывается вид на бор и Обь) будет выше аналогичных в другом месте. Насколько именно? Посчитайте сами: "однушка" в новых домах на Горе с меньшим набором опций стоит 2,5 млн рублей.

– Конкуренты не "уронят" цену недвижимости на Горе?

– Участков под многоэтажки в этой части города нет. Согласитесь, что вряд ли кто-то будет скупать коттеджи по 8-10 млн каждый, чтобы на их место поставить многоэтажку.

100% гарантии

– На каком этапе строительство ЖК "Парковый"?

– Часть секций готовы к внутренней отделке, часть построены на 50-70%. Ввод первой части в течение 2020 года. Оставшиеся секции максимум уйдут на I-II квартал 2021-го. Если хотите купить квартиру для себя, надо понимать, что цены будут расти и выгоднее заключить сделку сейчас. Если запланированы инвестиции, также целесообразно стартовать с низкой базы.

– В каком состоянии будут передаваться квартиры в ЖК "Парковый"?

– Под отделку: с электрикой, межкомнатными перегородками, с оштукатуренными стенами. В конце строительства предлагаются отделочные работы: 5 тыс. рублей за кв. метр. По аналогичной цене в доме № 63б по ул. Балтийской мы уложили ламинат, наклеили виниловые обои, кафель в санузле, установили сантехнику, межкомнатные двери. Это ремонт стандарт-класса.

– "Барнаулкапстрой" будет повышать цены на квартиры в ЖК "Парковый"?

– Каждый застройщик по мере строительства дома повышает стоимость "квадрата": дорожают строительные материалы, увеличивается кредитная нагрузка, сказываются другие факторы.

– Какие гарантии, что ЖК "Парковый" достроят в срок?

– "Барнаулкапстрой" первый за Уралом воспользовался проектным финансированием, которое предоставил Сбербанк. В этом случае застройщик не получает деньги дольщиков, они лежат на счете эскроу в банке. Когда застройщик подписывает первый акт приема-передачи, средства перечисляют. Деньги целевые, никуда не уходят. Строительство не зависит от темпов продаж "долевок".

ООО ОП "Барнаулкапстрой": Барнаул, ул. Папанинцев, 114
Телефон (3852) 252-337
WhatsApp: 8-963-504-71-60
ЖК "Парковый"
ОП "Барнаулкапстрой"
Проектная декларация ЖК "Парковый" на сайте Наш.Дом.РФ

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На правах рекламы
Автор:
Юлия Абрамкина Редактор

Комментарии

18.12.2019 08:25
- гость -

Сколько раз не говори мед, во рту слаще не станет.

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