Младенец задохнулся в запертой машине в Кемеровской области
Малышке было шесть месяцев
05 июля 2026, 15:35, ИА Амител
Шестимесячная девочка задохнулась в запертой машине, сообщает Следственный комитет Кемеровской области.
Трагедия произошла 4 июля в деревне Смолино на берегу реки Томи. Мать, которая находилась в салоне вместе с дочерью, обнаружила ее без признаков жизни.
Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти малолетнему ребенку по неосторожности.
«В настоящее время следователями СК России проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена точная причина смерти ребенка», — написали в пресс-службе регионального Следкома.
15:50:02 05-07-2026
Похоже, мать врет, что она там находилась.
18:22:08 05-07-2026
Гость (15:50:02 05-07-2026) Похоже, мать врет, что она там находилась. ...
Может врет, а может и нет. У младенцев терморегуляция намного хуже чем у взрослых, особенно это касается высокой температуры. Поэтому ребёнок мог получить смертельный тепловой удар, пока взрослому было просто жарко
00:56:18 06-07-2026
в такую жару куда поперла ребенка без кондея?? попросту убила дитя... ужасно