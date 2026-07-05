Младенец задохнулся в запертой машине в Кемеровской области

Малышке было шесть месяцев

05 июля 2026, 15:35, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Шестимесячная девочка задохнулась в запертой машине, сообщает Следственный комитет Кемеровской области.

Трагедия произошла 4 июля в деревне Смолино на берегу реки Томи. Мать, которая находилась в салоне вместе с дочерью, обнаружила ее без признаков жизни.

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти малолетнему ребенку по неосторожности.