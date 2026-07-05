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Младенец задохнулся в запертой машине в Кемеровской области

Малышке было шесть месяцев

05 июля 2026, 15:35, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Шестимесячная девочка задохнулась в запертой машине, сообщает Следственный комитет Кемеровской области. 

Трагедия произошла 4 июля в деревне Смолино на берегу реки Томи. Мать, которая находилась в салоне вместе с дочерью, обнаружила ее без признаков жизни. 

Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти малолетнему ребенку по неосторожности.

«В настоящее время следователями СК России проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена точная причина смерти ребенка», — написали в пресс-службе регионального Следкома. 

Происшествия дети Кемеровская область
       

Комментарии 3

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Гость

15:50:02 05-07-2026

Похоже, мать врет, что она там находилась.

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Гость

18:22:08 05-07-2026

Гость (15:50:02 05-07-2026) Похоже, мать врет, что она там находилась. ...
Может врет, а может и нет. У младенцев терморегуляция намного хуже чем у взрослых, особенно это касается высокой температуры. Поэтому ребёнок мог получить смертельный тепловой удар, пока взрослому было просто жарко

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Гость

00:56:18 06-07-2026

в такую жару куда поперла ребенка без кондея?? попросту убила дитя... ужасно

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