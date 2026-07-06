Град и ливни прервут летнюю идиллию 6 июля в Алтайском крае. Прогноз
В регионе действует штормовое предупреждение
06 июля 2026, 06:00, ИА Амител
Барнаул под мягким колпаком грозы / Фото: amic.ru
Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды 6 июля, сообщает Гидрометцентр.
На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, грозы, по югу и востоку местами ливни, град. В утренние часы возможен туман.
Поднимется западный ветер, 4–9 м/с, при грозах шквалистое усиление до 17–22 м/с.
Температура днем составит от +25 до +30 градусов.
07:41:36 06-07-2026
Не верю😡😤
08:13:35 06-07-2026
А в Барнауле конкретно? Обещали всю ночь и утро поливать будет. И где?
08:38:49 06-07-2026
Гость (08:13:35 06-07-2026) А в Барнауле конкретно? Обещали всю ночь и утро поливать буд... ИИ, считающий погоду по датчикам, немного ошибся. По-моему, при СССР летние прогнозы были процентов на 90 точнее.