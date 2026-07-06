Град и ливни прервут летнюю идиллию 6 июля в Алтайском крае. Прогноз

В регионе действует штормовое предупреждение

06 июля 2026, 06:00, ИА Амител

Барнаул под мягким колпаком грозы / Фото: amic.ru

Синоптики прогнозируют резкое ухудшение погоды 6 июля, сообщает Гидрометцентр.

На большей части территории ожидаются кратковременные дожди, грозы, по югу и востоку местами ливни, град. В утренние часы возможен туман.

Поднимется западный ветер, 4–9 м/с, при грозах шквалистое усиление до 17–22 м/с.

Температура днем составит от +25 до +30 градусов.