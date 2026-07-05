Грозы и град накроют Алтайский край. Штормпрогноз
Непогода ожидается 5 и 6 июля
05 июля 2026, 14:35, ИА Амител
Июньская гроза в Барнауле / Фото: amic.ru
Жители Алтайского края начали получать от РСЧС сообщения о надвигающихся дождях и грозах. Штормовым предупреждением делятся и в региональном МЧС.
Во второй половине дня 5 и сутки 6 июля местами ожидаются сильные дожди, грозы, ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 17–22 метров в секунду.
Рекомендации от МЧС
- При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна.
- Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями.
- Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов, других каких-либо предметов.
- Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
- При грозе, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.
- Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить.
17:28:09 05-07-2026
Господи, тут уже ничего не исправить... Жги!
06:21:59 06-07-2026
и где? где вот это вот всё, что ещё вчера давало надежду?!! в приложении погоды убрали грозу в Брн 😭