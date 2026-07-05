Грозы и град накроют Алтайский край. Штормпрогноз

Непогода ожидается 5 и 6 июля

05 июля 2026, 14:35, ИА Амител

Июньская гроза в Барнауле / Фото: amic.ru

Жители Алтайского края начали получать от РСЧС сообщения о надвигающихся дождях и грозах. Штормовым предупреждением делятся и в региональном МЧС.

Во второй половине дня 5 и сутки 6 июля местами ожидаются сильные дожди, грозы, ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 17–22 метров в секунду.

Рекомендации от МЧС