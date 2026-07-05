НОВОСТИОбщество

Грозы и град накроют Алтайский край. Штормпрогноз

Непогода ожидается 5 и 6 июля

05 июля 2026, 14:35, ИА Амител

Июньская гроза в Барнауле / Фото: amic.ru
Июньская гроза в Барнауле / Фото: amic.ru

Жители Алтайского края начали получать от РСЧС сообщения о надвигающихся дождях и грозах. Штормовым предупреждением делятся и в региональном МЧС. 

Во второй половине дня 5 и сутки 6 июля местами ожидаются сильные дожди, грозы, ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 17–22 метров в секунду.

Рекомендации от МЧС

  • При сильном ветре переждите непогоду в капитальном строении. Находясь дома, закройте окна.
  • Находясь на улице, обходите рекламные щиты, не укрывайтесь под деревьями.
  • Не прячьтесь от сильного ветра около стен домов, так как возможно падение элементов конструкций крыш и фасадов, других каких-либо предметов.
  • Паркуйте автомобиль в гараж, а при его отсутствии — оставляйте вдали от деревьев и слабоукрепленных конструкций.
  • При грозе, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы с ливнем резко ухудшают видимость на дороге, ухудшается сцепление с дорожным полотном, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.
  • Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить.

Барнаул Погода
       

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

17:28:09 05-07-2026

Господи, тут уже ничего не исправить... Жги!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Элен без ребят

06:21:59 06-07-2026

и где? где вот это вот всё, что ещё вчера давало надежду?!! в приложении погоды убрали грозу в Брн 😭

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров