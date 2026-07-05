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Минтруд официально одобрил четырехдневную рабочую неделю. Что будет с зарплатами?

Сократить количество рабочих дней позволяет закон

05 июля 2026, 17:35, ИА Амител

Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru
Женщина на работе / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Российское трудовое законодательство позволяет россиянам переходить на четырехдневную рабочую неделю, заявил РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков.

«Сегодняшние нормы позволяют перейти хоть на четырехдневную рабочую неделю, хоть на шестидневную при взаимном согласии сторон», — сказал он.

Компании в России имеют право регулировать режим занятости и сами выбирать оптимальный график. 

Что будет с зарплатами при таком графике?

По данным finuslugi.ru, у введения четырехдневки в России есть лишь два сценария:

  • Сокращенная рабочая неделя без потери дохода. Общая продолжительность остается стандартной — 40 часов, которые распределяются на четыре дня по десять часов вместо пяти по восемь. Поскольку это полное рабочее время, оклад сохраняется в полном объеме. Цена дополнительного выходного — удлиненные трудовые смены.
  • Четырехдневка с пропорциональной оплатой. Рабочая неделя сокращается до 32 часов (четыре дня по восемь часов). Такой режим классифицируется как неполное рабочее время, согласно статье 93 ТК РФ. Оплата производится строго за отработанные часы или выполненный объем задач. Следовательно, лишний выходной напрямую отражается на размере заработка в меньшую сторону.

Но прежде чем ставить подпись под дополнительным соглашением, оцените не только перспективу лишнего выходного. Зафиксируйте в документе две ключевые вещи: точное количество рабочих часов в неделю и конкретную формулировку условий оплаты.

Закон позволяет сторонам договориться о любых условиях. Работодатель может добровольно сократить неделю до 36 часов с сохранением полного оклада — например, чтобы удержать ценные кадры. Более того, компания вправе по собственному желанию оплачивать 32 часа работы как полноценные 40.

Однако юридических обязательств делать это у нанимателя нет. В бухгалтерии вам начислят ровно то, что будет прописано в вашем соглашении.

Что будет с отпуском, стажем и больничными?

Укороченная рабочая неделя — это полноценный трудовой статус, который не урезает ваши права. По закону (статья 93 Трудового кодекса РФ) ваш стаж и право на отдых остаются прежними:

  • отпуск — полные 28 календарных дней;
  • пенсионный стаж — без пауз и сокращений.

Нюанс есть только в финансах. Все выплаты, которые считаются от средней зарплаты (отпускные, компенсации), со временем уменьшатся. Их рассчитывают на основе доходов за предыдущие 12 месяцев, первое время вы будете получать привычные суммы.

Но как только в расчетный период попадут месяцы со сниженной зарплатой (то есть примерно через год после смены графика), размер этих выплат упадет пропорционально вашему новому доходу.

Россия Работа
       

Комментарии 9

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Гость

17:43:18 05-07-2026

Неплохая дыра в законе , лишь бы не оплачивать переработку . Экономия капиталисту. Так скоро и детский труд узаконят по 10 часов. У станка......

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Вежливый человек

17:49:33 05-07-2026

Чюшь

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Гость

00:04:29 06-07-2026

Вежливый человек (17:49:33 05-07-2026) Чюшь... чЮшь? 🤣🙈

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Гость

09:37:14 06-07-2026

Гость (00:04:29 06-07-2026) чЮшь? 🤣🙈... Гость,чё придераешся ? Чё сильно Вумный?

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Иииииииигорь...

18:04:55 05-07-2026

Что бы не платить...

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Гость

18:29:44 05-07-2026

Расходимся, это не та четырехдневка которую мы хотим

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dok_CФ

23:18:41 05-07-2026

Гость (18:29:44 05-07-2026) Расходимся, это не та четырехдневка которую мы хотим... А можно уточнить - которую мы хотим..

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Гость

00:52:29 06-07-2026

потому что речь о "мирной экономике" уже не идет, увы. своевременное решение

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Гость

11:57:46 06-07-2026

Основная "фишка" данного закона - это 6 дневная рабочая неделя. А про 4х дневку отвлекающий маневр(.

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