Крупные банки России повысили ставки по краткосрочным вкладам

Средняя ставка по трехмесячным депозитам в топ‑20 банков выросла до 13,5% годовых

06 июля 2026, 08:29, ИА Амител

Банк России / Фото: amic.ru

Российские банки отреагировали на решения Банка России ростом ставок по краткосрочным вкладам. По данным сервиса "Финуслуги", которые проанализировало РИА Новости, средняя ставка по депозитам на три месяца в 20 крупнейших банках страны к 3 июля поднялась до 13,5% годовых — еще 19 июня она составляла 13,44%.

При этом на июньском заседании совет директоров ЦБ в девятый раз подряд снизил ключевую ставку — но лишь на 0,25 процентного пункта, до 14,25% годовых. Глава регулятора Эльвира Набиуллина допустила, что смягчение денежно‑кредитной политики может приостановиться.

Тенденция оказалась неоднородной: если по трехмесячным вкладам ставки пошли вверх, то по более длительным срокам доходность, напротив, снижается. Так, ставки по вкладам на полгода уменьшились на 0,08 процентного пункта, а по годовым — на 0,07 процентного пункта.