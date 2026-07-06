Образование с доставкой на дом. Какие возможности предлагает "Синергия" в Барнауле

Стартовала приемная кампания в колледж и вуз корпорации

06 июля 2026, 07:05, ИА Амител erid: 2W5zFHSxtp9

Мужчина. Ноутбук /Изображение сгенерировано FusionBrain.AI / amic.ru

Получить диплом московского вуза, не уезжая из Барнаула, — звучит заманчиво. В образовательной корпорации "Синергия" это возможно. Стартовала приемная кампания в колледж и университет. Кому-то важно быстро освоить профессию, кому-то — получить высшее образование с отсрочкой от армии, а кто-то рассчитывает на скидки или льготы. Разбираемся, какие форматы предлагает "Синергия", кому положены преференции и как подать документы.

Что такое образовательная корпорация "Синергия?

"Синергия" объединяет Московский университет, колледж, онлайн-школу, языковой центр и другие образовательные проекты. В структуре — 47 факультетов. Среди направлений — юриспруденция, экономика, психология, робототехника, киберспорт и др. Университет работает 38 лет, имеет государственную лицензию и аккредитацию, а выпускники получают престижный диплом московского вуза гособразца.

Какие есть форматы обучения?

Очное обучение в "Синергии" проходит в Барнауле, Москве и Омске. Дистанционно доступна заочная форма, которая позволяет получать знания по индивидуальному графику из любой точки мира.

С этого года в барнаульском филиале колледжа "Синергия" открыли очный набор на направления "Графический дизайн" и "Разработка и управление программным обеспечением". Выпускники получают три диплома: московского гособразца СПО и два дополнительных по смежным направлениям — бесплатно. Гибридный формат: четыре дня — онлайн, два дня — очные занятия с практикой в филиале. Преподают действующие специалисты индустрии, в каждой группе — куратор-психолог. Студентам доступны курсы по ИИ, экскурсии, встречи с экспертами и бесплатный фитнес. Предусмотрена отсрочка от армии.В университете "Синергия" студенты могут получить сразу два диплома. Первый способ — параллельно с основной учебой пройти курсы профпереподготовки, в том числе по программе "Профессии будущего" (до 70% оплачивает государство). Второй — обучаться в филиале в Дубае или Таиланде и получить наряду с российским еще и международный диплом.

Как поступить?

Для поступления в колледж нужны паспорт, СНИЛС и аттестат. Вступительных испытаний нет — достаточно подать документы в барнаульский филиал колледжа "Синергия".

Для поступления в университет после 11-го класса потребуются результаты ЕГЭ. Выпускники колледжей сдают внутреннее вступительное испытание, и срок их обучения сокращается на год.

Сколько стоит обучение?

Стоимость обучения в колледже "Синергии" начинается от 58 тыс. рублей в год. Бакалавриат — от 74 тыс. рублей, магистратура — от 84 тыс. рублей в год. Абитуриенты могут оформить образовательный кредит с господдержкой и налоговый вычет.

Есть ли скидки или льготы?

В университете есть постоянная система скидок. Молодые мамы могут получить скидку 30%, сотрудники госструктур — 20%, социально незащищенные категории — до 20%, ветераны СВО и члены их семей — до 100%. Также действует собственная программа лояльности, которую вуз ввел одним из первых в мире: студенты накапливают токены и обменивают их на товары и услуги корпорации "Синергия", в том числе на оплату обучения.

Университет "Синергия", ИНН 9702078886, КПП 770201001, 129090, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный Округ Мещанский, ул. Мещанская, дом 9/14, строение 1

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