В России предложили ввести выплаты для многодетных семей ко Дню семьи, любви и верности

По мнению Владислава Гриба, размер выплат должен зависеть от количества детей

06 июля 2026, 09:47, ИА Амител

Многодетная семья / Изображение сгенерировано DALL-E / amic.ru

В России могут появиться специальные денежные выплаты для многодетных семей ко Дню семьи, любви и верности — с такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению эксперта, размер выплат стоит устанавливать с учетом количества детей в семье. День семьи, любви и верности отмечают в России ежегодно 8 июля — в этот день Русская православная церковь чтит память святых Петра и Февронии, которых на Руси традиционно считают покровителями семьи и брака.

Владислав Гриб подчеркнул, что такие выплаты стали бы не просто приятным подарком к главному семейному празднику, но и ощутимой финансовой помощью. Он обратил внимание на то, что в период каникул расходы многодетных семей заметно растут.

По словам замсекретаря ОП РФ, подобная мера поддержки одновременно продемонстрировала бы и практическую заботу государства, и уважение к многодетным семьям.