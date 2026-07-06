В России предложили ввести выплаты для многодетных семей ко Дню семьи, любви и верности
По мнению Владислава Гриба, размер выплат должен зависеть от количества детей
06 июля 2026, 09:47, ИА Амител
В России могут появиться специальные денежные выплаты для многодетных семей ко Дню семьи, любви и верности — с такой инициативой выступил заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб. Его слова приводит РИА Новости.
По мнению эксперта, размер выплат стоит устанавливать с учетом количества детей в семье. День семьи, любви и верности отмечают в России ежегодно 8 июля — в этот день Русская православная церковь чтит память святых Петра и Февронии, которых на Руси традиционно считают покровителями семьи и брака.
Владислав Гриб подчеркнул, что такие выплаты стали бы не просто приятным подарком к главному семейному празднику, но и ощутимой финансовой помощью. Он обратил внимание на то, что в период каникул расходы многодетных семей заметно растут.
По словам замсекретаря ОП РФ, подобная мера поддержки одновременно продемонстрировала бы и практическую заботу государства, и уважение к многодетным семьям.
09:51:15 06-07-2026
заигрались вы в генерацию изображений, не смущает что на фото отсутствует отец?
09:59:50 06-07-2026
Ал (09:51:15 06-07-2026) заигрались вы в генерацию изображений, не смущает что на фот... Если это фото, как вы считаете, то отец фотает. А если генерация, то отец вкалывает как проклятый.
10:06:39 06-07-2026
Гость (09:59:50 06-07-2026) Если это фото, как вы считаете, то отец фотает. А если генер... "отец ...проклятый" - да, вы сформулировали правильно, думаю это и задано в промпте.
когда вроде и да, но нет.
война смыслов, чё.
10:02:32 06-07-2026
Ал (09:51:15 06-07-2026) заигрались вы в генерацию изображений, не смущает что на фот... Отец, на СВО....
10:05:59 06-07-2026
Ал (09:51:15 06-07-2026) заигрались вы в генерацию изображений, не смущает что на фот...
просто нейросеть что-то начала понимать ...
видь все фото она берёт из открытых источников
10:13:21 06-07-2026
Шинник (10:05:59 06-07-2026) просто нейросеть что-то начала понимать ...видь все ... просто нейросеть что-то начала понимать ... т.е всех отцов вместе не собрать?
09:53:55 06-07-2026
Власти который год не обеспечивают участки многодетных в Бельмесёво инженерной инфраструктурой, хотя даже есть решение суда обеспечить!!! Это как называется? Это называется наплевательское отношение к нуждам многодетных и саботаж демографической политики государства!
09:55:22 06-07-2026
картинка жуткая - вопрос а где же папа капслоком фонтом на 22 перебивает всё.
10:02:45 06-07-2026
Заглавная фотка верно отражает суть многодетной семьи: безрадостные лица детей, уставшая постаревшая мать, отец в бегах.
15:22:50 06-07-2026
Гость (10:02:45 06-07-2026) Заглавная фотка верно отражает суть многодетной семьи: безра... Ну судя по их количеству на фото, там не отец, там отцы))
10:04:27 06-07-2026
Судя по обветшалому дому, конец этой истории будет таков: " в результате замыкания проводки..."
10:09:50 06-07-2026
Гость (10:04:27 06-07-2026) Судя по обветшалому дому, конец этой истории будет таков: " ... это сарай полузаросший.
10:15:05 06-07-2026
Гость (10:04:27 06-07-2026) Судя по обветшалому дому, конец этой истории будет таков: " ... ИИ не обманишь.
10:12:27 06-07-2026
в те времена, к которым обращаются идеологи персонального дет сада - очевидно что картинка ИИ должна это благолепие наглядно иллюстрировать, из тех кто на картинке, до фертильного возраста доживали в лучшем случае половина.
остальные, умирали от болезней, голода, трам и тяжелой ежедневной работы.
10:16:32 06-07-2026
Так может сразу каждому по квартирке?
10:46:25 06-07-2026
Гость (10:16:32 06-07-2026) Так может сразу каждому по квартирке?... А почему нет? Религия не позволяет?
10:16:50 06-07-2026
СССРовские многодетные будут участвовать в этом шоу?
10:19:16 06-07-2026
Мать на фото сорока нет, а лицо постаревшие и измученное.
11:36:15 06-07-2026
Гость (10:19:16 06-07-2026) Мать на фото сорока нет, а лицо постаревшие и измученное.... Посмотри на маму-Теплякову!
11:40:25 06-07-2026
Отец ушёл за хлебом 2 года назад...
13:08:12 06-07-2026
Гость (11:40:25 06-07-2026) Отец ушёл за хлебом 2 года назад...... Папа-космонавт. Или в экспедиции.
15:50:29 06-07-2026
Бедные дети ,сама из многодетной семьи,.Это очень плохо,что бы не говорили,какие бы сказки не рассказывали,у старших детей нет детства.Они несчастные .
20:39:46 06-07-2026
Она их что ли двойнями и тройнями нарожала?