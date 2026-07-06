Как ИИ ведет оценку персонала в компаниях Алтайского края?
Такие технологии внедряют уже 8% представителей бизнеса
06 июля 2026, 06:15, ИА Амител
Российские компании стали поручать оценку работы сотрудников искусственному интеллекту. По данным, которые опубликовал портал "Клерк.ru", такие технологии внедряют уже 8% представителей бизнеса. При этом половина респондентов тестирует лишь отдельные функции, такие как расшифровка звонков или автоматический анализ разговоров, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.
Как применить искусственный интеллект в работе с трудовыми ресурсами организаций, рассказал директор алтайской компании WedoLab Андрей Гайдай.
«Ключевая ценность искусственного интеллекта в HR-аналитике вовсе не в том, что он якобы лучше руководителя понимает людей. Нет. Его сила в скорости обработки данных. Он быстро собирает метрики, сравнивает их и буквально за секунды показывает, что происходит в команде прямо сейчас. Можно анализировать звонки, переписки, данные CRM, закрытые задачи, сделки, качество общения с клиентами, выполнение KPI. И благодаря этому руководитель гораздо быстрее понимает, где команда справляется, а где возникает задержка или ошибка. И что важно, понимает причину», — рассказал он.
Однако, по мнению Андрея Гайдая, ИИ не является полностью объективным в оценке сотрудника.
«Но хотел бы сказать, что ИИ может быть последовательным в оценке метрик, но полностью объективным в оценке сотрудника он не является. Если данные неполные, если KPI настроены криво или не учтен контекст, — система вполне может дать неверный вывод. Большой риск для бизнеса, на мой взгляд, — это передать искусственному интеллекту по-настоящему ответственные решения. Например, дать ему оценку качества работы сотрудника целиком», — добавил он.
Компания WedoLab проводила опрос предпринимателей, и четверть из них призналась, что ИИ помогает лучше оценивать качество общения сотрудников с клиентами. В Алтайском крае ИИ в кадровую сферу внедряется медленно. Есть некоторые точечные примеры, рассказывает Андрей Гайдай:
«Чаще всего они в промышленности и агротехе. Компании используют нейросети для сортировки сырья, подготовки документов, анализа рынка, коммуникаций с клиентами. Вот публично подтвержденных кейсов именно по оценки персонала пока я не видел или их совсем мало. И, скорее всего, такие сценарии, если будут внедряться, то они первыми будут внедряться там, где есть много повторяющихся контактов с людьми: в продажах, в поддержке, в диспетчерских службах, в производственном планировании или клиентском сервисе», — отметил предприниматель.
13:14:09 06-07-2026
Фантазер - мы его называли. Фантазер.
13:16:17 06-07-2026
прочитал. Ну что я думаю по этому поводу: идет подготовка к внедрению печати 666 и строю где ИИ-зверь будет решать все. А нас не принявших печать станут распинать
13:20:20 06-07-2026
И восстали машины из пепла ядерного огня, и пошла война на уничтожение человечества и шла она десятилетия, но последнее сражение состоится не в будущем, оно состоится здесь...