Как ИИ ведет оценку персонала в компаниях Алтайского края?

Такие технологии внедряют уже 8% представителей бизнеса

06 июля 2026, 06:15, ИА Амител

Робот / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Российские компании стали поручать оценку работы сотрудников искусственному интеллекту. По данным, которые опубликовал портал "Клерк.ru", такие технологии внедряют уже 8% представителей бизнеса. При этом половина респондентов тестирует лишь отдельные функции, такие как расшифровка звонков или автоматический анализ разговоров, сообщает Business FM (Бизнес ФМ) Барнаул.

Как применить искусственный интеллект в работе с трудовыми ресурсами организаций, рассказал директор алтайской компании WedoLab Андрей Гайдай.

«Ключевая ценность искусственного интеллекта в HR-аналитике вовсе не в том, что он якобы лучше руководителя понимает людей. Нет. Его сила в скорости обработки данных. Он быстро собирает метрики, сравнивает их и буквально за секунды показывает, что происходит в команде прямо сейчас. Можно анализировать звонки, переписки, данные CRM, закрытые задачи, сделки, качество общения с клиентами, выполнение KPI. И благодаря этому руководитель гораздо быстрее понимает, где команда справляется, а где возникает задержка или ошибка. И что важно, понимает причину», — рассказал он.

Однако, по мнению Андрея Гайдая, ИИ не является полностью объективным в оценке сотрудника.

«Но хотел бы сказать, что ИИ может быть последовательным в оценке метрик, но полностью объективным в оценке сотрудника он не является. Если данные неполные, если KPI настроены криво или не учтен контекст, — система вполне может дать неверный вывод. Большой риск для бизнеса, на мой взгляд, — это передать искусственному интеллекту по-настоящему ответственные решения. Например, дать ему оценку качества работы сотрудника целиком», — добавил он.

Компания WedoLab проводила опрос предпринимателей, и четверть из них призналась, что ИИ помогает лучше оценивать качество общения сотрудников с клиентами. В Алтайском крае ИИ в кадровую сферу внедряется медленно. Есть некоторые точечные примеры, рассказывает Андрей Гайдай: