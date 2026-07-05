Такой день. Запертый в гараже мальчик и рекордная смертность на воде
О главных событиях на Алтае за 5 июля
05 июля 2026, 23:30, ИА Амител
Алтайский край побил пятилетний антирекорд по гибели людей на воде. Это стало известно на заседании оперативного штаба регионального ГУ МЧС России.
Только с начала этого лета в регионе утонул 31 человек.
В Барнауле возбудили уголовное дело после сообщения о лишении свободы ребенка. По словам матери мальчика, житель коттеджного поселка запер его в гараже против воли. А после этого еще избил отца мальчика.
Капустная моль массово атакует посевы рапса в Алтайском крае. Аграриям стало сложнее обрабатывать поля из-за присутствия на растениях сразу нескольких поколений опасного вредителя.
Семьи из Алтайского края с двумя и более детьми могут оформить ежегодную семейную выплату, сообщил Социальный фонд России.
Но перед этим государство оценит доходы и имущество семьи.
В Алтайском крае с 8 по 14 июля изменят расписание пригородных поездов. Причиной тому — ремонт на железнодорожных путях. Изменения коснутся двух маршрутов.
Жители Алтайского края начали получать от РСЧС сообщения о надвигающихся дождях и грозах. Штормовым предупреждением делятся и в региональном МЧС.
Во второй половине дня 5 и сутки 6 июля местами ожидаются сильные дожди, грозы, ливни, крупный град, шквалистое усиление ветра до 17–22 метров в секунду.
Пара дикобразов Чук и Мэри из барнаульского зоопарка второй раз стала родителями. На этот раз у них родились два малыша: один белый, а другой черный.
13:18:55 06-07-2026
После того как у меня подростки напакостили в огороде, если бы поймала, то к дереву привязала пусть бы комары полакомились.
13:22:13 06-07-2026
Вал. Ива (13:18:55 06-07-2026) После того как у меня подростки напакостили в огороде, если ... в Рубцовске вам понравится