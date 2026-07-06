Заграница нам поможет? Топливный кризис в России затронул соседние государства
Нехватка бензина в стране становится элементом политических игр
06 июля 2026, 08:15, ИА Амител
Ситуация с топливом в России в течение последних трех дней развивалась неравномерно — в одних регионах кризисные явления вроде бы шли на спад и количество АЗС, свободно отпускавших горючее, увеличивалось. В других субъектах Федерации накал страстей приобретал угрожающие масштабы, и властям приходилось привлекать к наведению порядка на заправках силовиков и общественников. Кроме того, появились признаки использования бензинового кризиса в политических играх. Подробности — в материале amic.ru.
Казаки на заправке
Особенно напряженное положение было в курортных регионах страны, куда в летний сезон устремились толпы отдыхающих. В Новороссийске утром 3 июля представители Муниципального центра управления (МЦУ) заявили об отсутствии топлива в городе.
«Уважаемые новороссийцы, на данный момент бензин на автозаправочных станциях отсутствует. Заправка осуществляется только по топливным картам. Дизельное топливо в ограниченном количестве доступно на восьми заправочных станциях», — гласило официальное сообщение.
Впрочем, уже 5 июля мэрия города информировала, что 13 городских АЗС отпускают бензин. Правда, по решению владельцев заправок наполнить можно только баки "железных коней" и в ограниченном количестве — от 20 до 60 литров.
На автозаправках другого города Краснодарского края — курортной Анапы — наблюдалась заметная напряженность и даже конфликты между автовладельцами. Поэтому было организовано дежурство представителей местной администрации, полиции, казаков, а также волонтеров из спортивных и общественных организаций.
Дежурные помогают организовать движение автомобилей на АЗС, контролируют соблюдение порядка, не допускают конфликтов, а также препятствуют попыткам наполнить бензином канистры (топливо отпускается только в бак), сообщала в своем телеграм-канале пресс-служба мэрии Анапы.
По словам городских чиновников, эти действия направлены на "систематизацию" и "оптимизацию" работы АЗС.
В курортном Крыму 5 июля свободная продажа топлива началась на 112 автозаправках, сообщил в своем канале в Мах глава Минтопэнерго республики Владимир Воронкин. В Севастополе приобрести бензин в свободной продаже можно было на девяти АЗС, кроме того, в городе можно купить горючее по QR-кодам.
Как известно, Крым и Севастополь были одними из первых российских регионов, где начались сложности с топливом, когда беспилотники атаковали не только местные предприятия нефтепереработки, но и дорожные маршруты, по которым осуществлялась транспортировка "горючки".
Заправляют роботы — едет человек
Об "остром дефиците бензина" в Нижегородской области заявил губернатор Глеб Никитин. Ситуация вызвана сокращением предложения и повышением спроса, отметил он в своем канале. За последние три дня, по его словам, поставки АИ-92 и АИ-95 на областные заправки снизились на 25%, в то время как спрос на горючее поднялся на 60–70%.
В этой непростой обстановке региональные власти решили подготовить специальную интерактивную карту, позволяющую водителям сигнализировать о наличии топлива на АЗС и очередях. Это решение даст возможность автомобилистам понимать, где поблизости имеется топливо, и меньше времени проводить в очередях, пообещал Никитин.
Неспокойная ситуация и в Сибири. Вице-губернатор Новосибирской области Олег Клемешов сообщил журналистам, что некоторые автозаправки в регионе закрыты, а на действующих выстроились длинные очереди.
При этом 4 июля с трех до пяти часов ночи в первоочередном порядке заправлялись общественный транспорт, скорые и спецтехника. Для увеличения количества точек отпуска горючего операторы открыли несколько локаций без персонала, на которых обслуживание происходит в автоматическом режиме.
В Кемеровской области также выросло число станций самообслуживания. Впрочем, на роботизированных АЗС действует строгий лимит отпуска топлива — не более 40 литров бензина и 80 литров дизеля одному покупателю.
Бензиновые мини-туры за границу
Еще одной из особенностей последних дней стало внимание автовладельцев приграничных регионов страны к автозаправкам сопредельных государств. В Казахстане это уже вызвало беспокойство местных властей. В республике созданы мобильные группы, осуществляющие патрулирование для пресечения вывоза ГСМ за пределы страны.
Идет проверка автоцистерн и бензовозов на приграничных трассах, рассказал замминистра финансов Казахстана Ержан Биржанов на правительственном совещании по ситуации на рынке ГСМ в республике. По его словам, в течение последних двух суток на пропускных пунктах была пресечена 61 попытка вывоза более трех тонн топлива в дополнительных баках и канистрах.
В настоящее время власти страны анализируют работу 62 автозаправок и 22 мини-НПЗ, где, как было заявлено, наблюдается "аномальное увеличение объемов услуг".
Кроме того, бурно обсуждалось в Сети и среди экспертов сообщение американского агентства Reuters, утверждавшего, что Казахстан окажет России гуманитарную помощь в виде 50 тысяч тонн бензина. Будто бы топливо поступит с Павлодарского нефтехимического завода (НХЗ) и нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Конденсат".
Впрочем, эта информация вызвала скепсис в самом Казахстане. «50 тысяч тонн для России — это вообще ничто», — заявил нефтегазовый эксперт Аскар Исмаилов. По его мнению, подобные вбросы делаются с целью "измерения реакции" — посмотреть, как оценят информацию официальные структуры, общество и бизнес.
Усомнился в правдивости Reuters и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
«Среднее суточное потребление бензина в нашей стране составляет примерно 110 тысяч тонн. Понятное дело, сейчас этот объем меньше. Так что 50 тысяч тонн, конечно, ничего не решат», — поделился он своим видением ситуации с amic.ru.
Публикация Reuters преследует цель унизить Россию. Такую точку зрения высказал amic.ru российский политик и бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев:
«Разумеется, от бесплатных поставок никто не откажется, однако здесь другой случай. Когда этот материал появился, я стал выяснять. Оказывается, никаких запросов от России в адрес Казахстана не поступало. Нет официального подтверждения. Я не удивился, что эту новость радостно подхватили украинские СМИ. Но почему российские подают ее столь же активно?!»
Кстати, помимо Казахстана, в некоторых регионах россияне отправляются заправлять своих "железных коней" в Китай. Во всяком случае в ряде популярных телеграм-каналов Читы и Забайкалья появились сообщения о доступности бензина в городе Маньчжурия. Причем местные находчивые предприниматели предлагали нехитрую схему: перегон авто в Поднебесную — заправка на ближайшей АЗС — возвращение домой.
Стоимость, по нынешним непростым временам, тоже вроде бы приемлемая для многих (учитывая отсутствие горючего на местных маньчжурских заправках или его скакнувшую до небес стоимость у спекулянтов): на начало выходных, к 4 июля, литр дизтоплива стоил от 66 рублей при оплате в юанях, литр бензина АИ-95 — 97 рублей. Более того, у автовладельцев есть возможность набрать в канистру до десяти литров бензина.
Не разжигать страсти
Впрочем, пока точно известно о налаженном официальном импорте бензина из Белоруссии. В июне Россия нарастила поставки топлива из республики до исторического максимума. С 1 по 25 июня он достиг 141 тысячи тонн, что в 2,4 раза выше майского объема поставок за весь май. Кстати, в июне 2025-го он составлял только тысячу тонн, пишут "Ведомости", ссылающиеся на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).
Для стабилизации положения приняты некоторые решения на уровне правительства. Так, некоторым российским НПЗ разрешено выпускать на российский рынок бензин и дизтопливо с показателями класса "Евро-3", говорится в постановлении кабмина.
В Минэнерго РФ сообщили, что этот шаг даст возможность направить для внутреннего рынка дополнительные объемы топлива для удовлетворения текущего спроса. Причем это топливо предназначено исключительно для внутрироссийского рынка, его запрещено маркировать единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС и нельзя поставлять в другие страны — члены объединения.
В условиях продолжающегося топливного напряжения российским политикам стоит воздержаться от непродуманных заявлений, которые могут только усилить ажиотаж, считает эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.
«Топливный ажиотаж привел к тому, что у нас нарушились логистические цепочки и бензин на некоторых АЗС просто отсутствует. Наши НПЗ работают на полную мощность, идет перестройка логистики, что займет какое-то время. Однако нельзя говорить, что в стране чрезвычайно острый дефицит, который способен привести к большому кризису. Просто не стоит накручивать ситуацию», — заявила эксперт amic.ru.
08:33:08 06-07-2026
Это что получается Новак и Матвиенко недооценили ситуацию или осознанно исказили её?
08:45:00 06-07-2026
Белоруссия наш единственный помощник и союзник остался, а эти "умные " люди из ЕДРА еще хотят для него пошлины ввести, прямое вредительство нашей стране.
09:09:47 06-07-2026
Сегодня утром проехал по Барнаулу - ГПН на Власихинской/Попова закрыта, нет бензина, Роснефть на кольце Ашана закрыта, стоит бензовоз и дикая толпа желающих. Лукойл дальше закрыт - нет бензина. ОЛТИ - наповороте на Кутузова с Летночного закрыта, нет бензина. ГПН на Загородной закрыта, нет бензина. Терминал на Гоголя - закрыта, нет бензина. Роснефть на Гоголя - открыто, но толпа машин. Получается заправится негде, кроме одной АЗС, отстояв дикую очередь. Это недостаточно острая ситуация по мнению эксперта, все хорошо же, правда ?
11:27:43 06-07-2026
Гость (09:09:47 06-07-2026) Сегодня утром проехал по Барнаулу - ГПН на Власихинской/Попо... утро это во сколько?
тоже бы надо заправиться.
не хочу кататься без толку.
12:45:12 06-07-2026
видимо невидимо. (11:27:43 06-07-2026) утро это во сколько?тоже бы надо заправиться.не хочу... В 8 с небольшим примерно
15:09:11 06-07-2026
Гость (12:45:12 06-07-2026) В 8 с небольшим примерно... мерси.
поеду спозаранку.
8+,пробки.
09:29:05 06-07-2026
Бийск, утро 06.07. Нет бензина. 2 заправки вроде есть, но дикая очередь
09:32:49 06-07-2026
"Однако нельзя говорить, что в стране чрезвычайно острый дефицит, который способен привести к большому кризису. Просто не стоит накручивать ситуацию», - заявила эксперт amic.ru."------------ Не статья, а полный винегрет - правда, полуправда и откровенная.... Не верь глазам своим - у нас в городе ездят одинокие машины, что даже зимой такого не было, а город курорт.
09:40:09 06-07-2026
Гость (09:32:49 06-07-2026) "Однако нельзя говорить, что в стране чрезвычайно острый деф... Абсолютная правда. Говорить нынче опасно - можно присесть.
09:36:01 06-07-2026
Нынешние трудности с бензином это целиком и полностью заслуга Партии Власти.
Отменили графу "Против всех кандидатов" - вот и результат.
09:52:06 06-07-2026
Гость (09:36:01 06-07-2026) Нынешние трудности с бензином это целиком и полностью заслуг... Гость, бери выше, эти приводные ремни Вертикали.
09:56:33 06-07-2026
Гость (09:36:01 06-07-2026) Нынешние трудности с бензином это целиком и полностью заслуг... Даже если гипотетически была бы статья - против всех, то фокусница Элла Памфилова сделает так, как это было бы и пять, и десять лет тому назад.
09:39:32 06-07-2026
А от властей нет никаких разъяснений! И где ФАС с прокуратурой? Почему ценники на некоторых заправках доходят до заоблачных цифр, и никто ничего не регулирует и ноль реакции? Теперь что будет с ценами на все товары и услуги? Все же понимают, что так же подорожает пропорционально ценам на топливо. В общем, такое впечатление, что ситуация выходит из-под контроля и проблемы будут нарастать как снежный ком...
09:45:05 06-07-2026
Нужны не стандартные решения:
1) Всех офисных работников перевести временно на удаленку, потребление топлива в моменте сократится.
2) Отрегулировать работу общественного транспорта. Добавить выделенок в городе. Общественный транспорт должен выйграть конкуренцию с личным, он должен быть удобен, комфортен, безопасен и ходить четко по расписанию. Чтобы люди пересаживались с личного транспорта на общественный.
3) Держать горячий резерв топлива на ограниченном числе заправок, которые заправляют общественные службы в городе. В этой части не должно быть дифицита.
Нужно уметь правильно отстраивать приоритеты, а не пускать все на самотек.
09:48:22 06-07-2026
Гость (09:45:05 06-07-2026) Нужны не стандартные решения: 1) Всех офисных работн... Нестандартное решение - это прямые переговоры, а не то что вы понаписали.
09:52:27 06-07-2026
Гость (09:45:05 06-07-2026) Нужны не стандартные решения: 1) Всех офисных работн... То есть вы действительно считаете, что проблема дефицита бензина - это граждане? Конечно, "правительство и депутаты в нас хорошие, с народом опять не повезло..." Так что ли? Особенно улыбнуло про офисных сотрудников
10:19:21 06-07-2026
Гость (09:52:27 06-07-2026) То есть вы действительно считаете, что проблема дефицита бен... Лично вам, 1 литр по 500 рублей и быстро пересядете с личного на общественный транспорт. И улыбаться перестанете.
12:48:34 06-07-2026
Гость (10:19:21 06-07-2026) Лично вам, 1 литр по 500 рублей и быстро пересядете с личног... Общественный транспорт и так ходит отвратительно, битком забиты в часы пик утром и вечером. Там просто некуда уже запихиваться будет тем кто захочет пересесть с личнйо машины на общественный. Да и в этой душегубке, как килька в банке, надо иметь железное здоровье, гипертоникам точно не вариант, вынесут вперед ногами и не доедет.
13:34:03 06-07-2026
Гость (12:48:34 06-07-2026) Общественный транспорт и так ходит отвратительно, битком заб... водители общественного транспорта начнут сливать топливо на продажу и сходить с линии "закончилось топливо". им и работать то не надо будет вообще
18:28:30 06-07-2026
Гость (13:34:03 06-07-2026) водители общественного транспорта начнут сливать топливо на ... отличная бизнес-идея! спасибо!
14:26:22 06-07-2026
Гость (09:52:27 06-07-2026) То есть вы действительно считаете, что проблема дефицита бен... Человек, пишущий слово дефицит через "И" именно так и считает.
10:18:38 06-07-2026
Гость (09:45:05 06-07-2026) Нужны не стандартные решения: 1) Всех офисных работн... Отдельные дороги для инвалидов-колясочников. И отдельный интернет для них.😁
И бреда сразу станет меньше.
😁
13:32:36 06-07-2026
2) Отрегулировать работу общественного транспорта. Добавить выделенок в городе.
---
это план на сколько лет?
09:45:43 06-07-2026
Говорят, что нет бензина, но почему не вижу анализа ситуации? Мне напоминает дефицит конца 80х. Тогда он был создан искусственно. Сначала был дефицит, сухой закон, очереди, закрытие предприятий (сейчас тоже), невыплаты зп, потом все сами знаете. Ситуация ну очень похожа на начало 90х
10:29:10 06-07-2026
Гость (09:45:43 06-07-2026) Говорят, что нет бензина, но почему не вижу анализа ситуации... Дефицит в 80-х был всегда. Если жил в те годы, то помнишь "рыночные" талоны на бензин и постоянный ажиотаж, связанный с ними. А в период посевной и уборки бензин был только по государственным талонам, рыночные талоны не отоваривали и они "сгорали". Поэтому многие и заправлялись у шоферов на трассе, ведь тот же "Урал", например, ездил на 93-м бензине. Многие переделывали машины под 76 бензин, чтобы проще было покупать бензин у шоферов.
Странно в нынешней ситуации только то, что слишком медленно вводятся меры о приоритетном снабжении топливом критически важных отраслей типа сельского хозяйства. И дачникам надо обязательно сделать дополнительные автобусы, чтобы люди не потеряли урожай на своих участках из-за невозможности доехать..
09:47:32 06-07-2026
Это как с подсолнечным маслом и др товарами.....Фас проверит, но ценник останется практически тем же до 50 ре не снизится, а потом форбс отчитается о прибавке миллирдеров
09:55:05 06-07-2026
За дефицитом бензина последует дефицит продуктов питания, рост их цен, возрастёт нагрузка на эл. сеть, отключат садоводства, пропадут выращенные овощи, в стране настепит голод при полном изобилии ресурсов. Все это спровоцировано западными спецсоужбами. Учитесь у них как создавать кризис в другой стране
10:07:38 06-07-2026
Гость (09:55:05 06-07-2026) За дефицитом бензина последует дефицит продуктов питания, ро... Майор, это вы?
11:22:25 06-07-2026
Мусик (10:07:38 06-07-2026) Майор, это вы?... он сегодня под прикрытием..
типа,, глас народа".
только уши выглядывает в,, поисках западных спецслужб".
17:35:09 06-07-2026
Мусик (10:07:38 06-07-2026) Майор, это вы?... Уже подполковник.
10:27:14 06-07-2026
Гость (09:55:05 06-07-2026) За дефицитом бензина последует дефицит продуктов питания, ро... "Все это спровоцировано западными спецсоужбами"-------майор и ты веришь этому?
10:54:30 06-07-2026
история с гречкой, сахаром и яйцами повторяется? как-то сильно похоже на искусственный дефицит. Есть заправка не буду называть сеть, заправка закрыта, якобы "пересмена", очередь стоит - ждет. Потом через 4.5 часа открывается и начинает отпускать бензин, при этом никаких бензовозов в "пересмену" не было.
Ну и раньше как заправка работала? Большинство заливало по 5-10 литров, за редким исключением, а сейчас льют по "лимиту" практически все.
11:26:03 06-07-2026
Гость (10:54:30 06-07-2026) история с гречкой, сахаром и яйцами повторяется? как-то силь... ,, газпромнефть".
подумаешь тайны мадридского двора.
и ещё у них фишка-бензовозы приезжают в одно время на заправки района.
такая логистика.
12:31:58 06-07-2026
видимо невидимо. (11:26:03 06-07-2026) ,, газпромнефть".подумаешь тайны мадридского двора.и... да вот нет, не эта сеть
11:45:10 06-07-2026
Гость (10:54:30 06-07-2026) история с гречкой, сахаром и яйцами повторяется? как-то силь... Если бы все так просто было, то никаких проблем бы не образовалось, просто на заправки чаще бы привозили бензин. Любому частнику всегда счастье, когда продажи взлетают, главное удовлетворять возникший спрос. Другое дело, если этот спрос удовлетворить нечем. Как с гречкой было - в магазины ее оперативно подвезли с оптовых баз и ажиотаж быстро схлынул. С бензином все по другому, если уже по телевизору сказали, что в Индии будут закупать.
12:38:37 06-07-2026
Гость (11:45:10 06-07-2026) Если бы все так просто было, то никаких проблем бы не образо... ну да, просто прошлые дефициты каким-то чудесным образом заканчивались в течении недели и далеко не импортным товаром, но вот цены назад уже никто не откатывал. Так и тут понятно, что когда продажи "прут" это для бизнеса хорошо, но если подумать сейчас крупные компании понесли огромные убытки благодаря действиям соседнего государства, так что поднять цену в этой ситуации им как бы вполне резонно, а как это проще сделать - если есть дефицит.
13:38:01 06-07-2026
Гость (10:54:30 06-07-2026) история с гречкой, сахаром и яйцами повторяется? как-то силь... а потом появляются истории про уставших операторов на АЗС, героически исполняющих свой долг по приему денег в кассе. которые вынуждены устраивать перерывы, чтобы не упасть с ног
11:10:49 06-07-2026
дефицита бензина нет. так власть говорит. Она же про 4% инфляции что-то болтает. и про доступное жилье... уже привыкнуть пора, что вас обманывают.
12:51:56 06-07-2026
У нас есть целое ран, в каждом регионе по политеху, сколковы всякие, молчу уже о кулибиных коих землях русская рожала и рожать будет с запасом.
И почему нет настоящего национального финансирования разработок в области энергетики? Настоящего, а не гранты по своим. Будь я Сталиным, то прям на личный контроль взял строительство мобильных малых нпз по производству топлива по всей стране. Звучит может фантастично и не очень умно, но думаю вполне себе реализуемо, было бы желание
12:53:21 06-07-2026
А что начнется после выборов, если сейчас все усилия на стабилизацию
13:17:50 06-07-2026
Бензин, это очень уж хитрый предмет.
По телеку - есть,
А без телека - нет!
15:08:42 06-07-2026
Пересаживать надо народ на самокаты и велосипеды как в Африке
15:16:03 06-07-2026
был Чубайс-придумщик схем.
свалил, на Мёртвое море.
но дело его живёт и процветает.
продать в Индию нефть.
купить в Индии бензин, евро 5.
привезти бензин в РФ.
разбавить этот евро 5-местным евро 3.
и продать.
конгениально©
16:01:55 06-07-2026
Да поставьте уже свои корыты во дворе и больше ходите пешком. Реально 50 % поездок - это "в булочную", на расстояние несколько сот метров или пару-тройку км. Ну, абсурд же !
18:32:40 06-07-2026
Обыватель (16:01:55 06-07-2026) Да поставьте уже свои корыты во дворе и больше ходите пешком... припаркую свою фуру, на которой вожу тебе продукты, так и быть, уговорил
10:54:45 07-07-2026
Обыватель (16:01:55 06-07-2026) Да поставьте уже свои корыты во дворе и больше ходите пешком... Я до работы еду 17 км и обратно столько же, предлагаешь пешком походить ? Ок, давай покажешь пример, в дождь особенно или зимой еще лучше.