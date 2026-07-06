Нехватка бензина в стране становится элементом политических игр

06 июля 2026, 08:15, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Ситуация с топливом в России в течение последних трех дней развивалась неравномерно — в одних регионах кризисные явления вроде бы шли на спад и количество АЗС, свободно отпускавших горючее, увеличивалось. В других субъектах Федерации накал страстей приобретал угрожающие масштабы, и властям приходилось привлекать к наведению порядка на заправках силовиков и общественников. Кроме того, появились признаки использования бензинового кризиса в политических играх. Подробности — в материале amic.ru.

Казаки на заправке

Особенно напряженное положение было в курортных регионах страны, куда в летний сезон устремились толпы отдыхающих. В Новороссийске утром 3 июля представители Муниципального центра управления (МЦУ) заявили об отсутствии топлива в городе.

«Уважаемые новороссийцы, на данный момент бензин на автозаправочных станциях отсутствует. Заправка осуществляется только по топливным картам. Дизельное топливо в ограниченном количестве доступно на восьми заправочных станциях», — гласило официальное сообщение.

Впрочем, уже 5 июля мэрия города информировала, что 13 городских АЗС отпускают бензин. Правда, по решению владельцев заправок наполнить можно только баки "железных коней" и в ограниченном количестве — от 20 до 60 литров.

На автозаправках другого города Краснодарского края — курортной Анапы — наблюдалась заметная напряженность и даже конфликты между автовладельцами. Поэтому было организовано дежурство представителей местной администрации, полиции, казаков, а также волонтеров из спортивных и общественных организаций.

Дежурные помогают организовать движение автомобилей на АЗС, контролируют соблюдение порядка, не допускают конфликтов, а также препятствуют попыткам наполнить бензином канистры (топливо отпускается только в бак), сообщала в своем телеграм-канале пресс-служба мэрии Анапы.

По словам городских чиновников, эти действия направлены на "систематизацию" и "оптимизацию" работы АЗС.

В курортном Крыму 5 июля свободная продажа топлива началась на 112 автозаправках, сообщил в своем канале в Мах глава Минтопэнерго республики Владимир Воронкин. В Севастополе приобрести бензин в свободной продаже можно было на девяти АЗС, кроме того, в городе можно купить горючее по QR-кодам.

Как известно, Крым и Севастополь были одними из первых российских регионов, где начались сложности с топливом, когда беспилотники атаковали не только местные предприятия нефтепереработки, но и дорожные маршруты, по которым осуществлялась транспортировка "горючки".

Заправляют роботы — едет человек

Об "остром дефиците бензина" в Нижегородской области заявил губернатор Глеб Никитин. Ситуация вызвана сокращением предложения и повышением спроса, отметил он в своем канале. За последние три дня, по его словам, поставки АИ-92 и АИ-95 на областные заправки снизились на 25%, в то время как спрос на горючее поднялся на 60–70%.

В этой непростой обстановке региональные власти решили подготовить специальную интерактивную карту, позволяющую водителям сигнализировать о наличии топлива на АЗС и очередях. Это решение даст возможность автомобилистам понимать, где поблизости имеется топливо, и меньше времени проводить в очередях, пообещал Никитин.

Неспокойная ситуация и в Сибири. Вице-губернатор Новосибирской области Олег Клемешов сообщил журналистам, что некоторые автозаправки в регионе закрыты, а на действующих выстроились длинные очереди.

При этом 4 июля с трех до пяти часов ночи в первоочередном порядке заправлялись общественный транспорт, скорые и спецтехника. Для увеличения количества точек отпуска горючего операторы открыли несколько локаций без персонала, на которых обслуживание происходит в автоматическом режиме.

В Кемеровской области также выросло число станций самообслуживания. Впрочем, на роботизированных АЗС действует строгий лимит отпуска топлива — не более 40 литров бензина и 80 литров дизеля одному покупателю.

Бензиновые мини-туры за границу

Еще одной из особенностей последних дней стало внимание автовладельцев приграничных регионов страны к автозаправкам сопредельных государств. В Казахстане это уже вызвало беспокойство местных властей. В республике созданы мобильные группы, осуществляющие патрулирование для пресечения вывоза ГСМ за пределы страны.

Идет проверка автоцистерн и бензовозов на приграничных трассах, рассказал замминистра финансов Казахстана Ержан Биржанов на правительственном совещании по ситуации на рынке ГСМ в республике. По его словам, в течение последних двух суток на пропускных пунктах была пресечена 61 попытка вывоза более трех тонн топлива в дополнительных баках и канистрах.

В настоящее время власти страны анализируют работу 62 автозаправок и 22 мини-НПЗ, где, как было заявлено, наблюдается "аномальное увеличение объемов услуг".

Кроме того, бурно обсуждалось в Сети и среди экспертов сообщение американского агентства Reuters, утверждавшего, что Казахстан окажет России гуманитарную помощь в виде 50 тысяч тонн бензина. Будто бы топливо поступит с Павлодарского нефтехимического завода (НХЗ) и нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) "Конденсат".

Впрочем, эта информация вызвала скепсис в самом Казахстане. «50 тысяч тонн для России — это вообще ничто», — заявил нефтегазовый эксперт Аскар Исмаилов. По его мнению, подобные вбросы делаются с целью "измерения реакции" — посмотреть, как оценят информацию официальные структуры, общество и бизнес.

Усомнился в правдивости Reuters и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

«Среднее суточное потребление бензина в нашей стране составляет примерно 110 тысяч тонн. Понятное дело, сейчас этот объем меньше. Так что 50 тысяч тонн, конечно, ничего не решат», — поделился он своим видением ситуации с amic.ru.

Публикация Reuters преследует цель унизить Россию. Такую точку зрения высказал amic.ru российский политик и бывший депутат Верховной рады Украины Олег Царев:

«Разумеется, от бесплатных поставок никто не откажется, однако здесь другой случай. Когда этот материал появился, я стал выяснять. Оказывается, никаких запросов от России в адрес Казахстана не поступало. Нет официального подтверждения. Я не удивился, что эту новость радостно подхватили украинские СМИ. Но почему российские подают ее столь же активно?!»

Кстати, помимо Казахстана, в некоторых регионах россияне отправляются заправлять своих "железных коней" в Китай. Во всяком случае в ряде популярных телеграм-каналов Читы и Забайкалья появились сообщения о доступности бензина в городе Маньчжурия. Причем местные находчивые предприниматели предлагали нехитрую схему: перегон авто в Поднебесную — заправка на ближайшей АЗС — возвращение домой.

Стоимость, по нынешним непростым временам, тоже вроде бы приемлемая для многих (учитывая отсутствие горючего на местных маньчжурских заправках или его скакнувшую до небес стоимость у спекулянтов): на начало выходных, к 4 июля, литр дизтоплива стоил от 66 рублей при оплате в юанях, литр бензина АИ-95 — 97 рублей. Более того, у автовладельцев есть возможность набрать в канистру до десяти литров бензина.

Не разжигать страсти

Впрочем, пока точно известно о налаженном официальном импорте бензина из Белоруссии. В июне Россия нарастила поставки топлива из республики до исторического максимума. С 1 по 25 июня он достиг 141 тысячи тонн, что в 2,4 раза выше майского объема поставок за весь май. Кстати, в июне 2025-го он составлял только тысячу тонн, пишут "Ведомости", ссылающиеся на данные Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

Для стабилизации положения приняты некоторые решения на уровне правительства. Так, некоторым российским НПЗ разрешено выпускать на российский рынок бензин и дизтопливо с показателями класса "Евро-3", говорится в постановлении кабмина.

В Минэнерго РФ сообщили, что этот шаг даст возможность направить для внутреннего рынка дополнительные объемы топлива для удовлетворения текущего спроса. Причем это топливо предназначено исключительно для внутрироссийского рынка, его запрещено маркировать единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС и нельзя поставлять в другие страны — члены объединения.

В условиях продолжающегося топливного напряжения российским политикам стоит воздержаться от непродуманных заявлений, которые могут только усилить ажиотаж, считает эксперт топливного рынка Анастасия Бунина.