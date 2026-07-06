В медкнижках россиян могут появиться новые данные

В документ хотят добавить сведения о поле и гражданстве

06 июля 2026, 08:46, ИА Амител

Медицинская книжка / Фото: сгенерировано ИИ Яндекс / amic.ru

Минздрав РФ намерен расширить перечень данных в медицинских книжках россиян. В документ планируют включить сведения о поле и гражданстве человека. Это следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.

Медкнижка нужна при трудоустройстве на ряд должностей, она подтверждает, что у работника нет инфекционных заболеваний, опасных для окружающих, и в целом он пригоден к работе.

«Такой документ обязателен для специалистов, чья деятельность связана с людьми, продуктами, водой — например, для работников общепита, учителей, вожатых, медиков, фармацевтов, мастеров салонов красоты, бортпроводников и других. Согласно проекту, новые данные — пол и гражданство — предлагается добавить в приложение к приказу Минздрава о личной медкнижке», — говорится в публикации.

Еще одно изменение касается формата документа. Полный переход на электронные медкнижки, который планировали завершить к 1 сентября этого года, предлагается отложить. Это значит, что бумажные книжки, выданные ранее, можно будет использовать и вести в прежнем порядке.

Сейчас в медкнижке фиксируют ФИО, должность, дату рождения, а также отметки о перенесенных инфекциях, прививках и пройденных медосмотрах. Ранее сообщалось, что Минздрав обновил перечень редких заболеваний.