В медкнижках россиян могут появиться новые данные
В документ хотят добавить сведения о поле и гражданстве
06 июля 2026, 08:46, ИА Амител
Минздрав РФ намерен расширить перечень данных в медицинских книжках россиян. В документ планируют включить сведения о поле и гражданстве человека. Это следует из проекта приказа ведомства, с которым ознакомилось РИА Новости.
Медкнижка нужна при трудоустройстве на ряд должностей, она подтверждает, что у работника нет инфекционных заболеваний, опасных для окружающих, и в целом он пригоден к работе.
«Такой документ обязателен для специалистов, чья деятельность связана с людьми, продуктами, водой — например, для работников общепита, учителей, вожатых, медиков, фармацевтов, мастеров салонов красоты, бортпроводников и других. Согласно проекту, новые данные — пол и гражданство — предлагается добавить в приложение к приказу Минздрава о личной медкнижке», — говорится в публикации.
Еще одно изменение касается формата документа. Полный переход на электронные медкнижки, который планировали завершить к 1 сентября этого года, предлагается отложить. Это значит, что бумажные книжки, выданные ранее, можно будет использовать и вести в прежнем порядке.
Сейчас в медкнижке фиксируют ФИО, должность, дату рождения, а также отметки о перенесенных инфекциях, прививках и пройденных медосмотрах. Ранее сообщалось, что Минздрав обновил перечень редких заболеваний.
10:08:18 06-07-2026
Может , вместо медкнижки использовать паспорт, не?
10:57:48 06-07-2026
Кхм... (10:08:18 06-07-2026) Может , вместо медкнижки использовать паспорт, не?... В паспорте указывать ваши медецинские анализы. Интересная идея.)))