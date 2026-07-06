"Алтайкрайгазсервис" масштабирует успешный опыт по повышению производительности
После роста выработки в Барнауле предприятие улучшило показатели и на станции в Рубцовске
06 июля 2026, 09:05, ИА Амител
ОАО "Алтайкрайгазсервис" продолжает внедрять решения, которые предприятие освоило в федеральном проекте "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Теперь успешные методы с пилотного участка переносят на другие производственные процессы.
Компания присоединилась к проекту в 2025 году. Первым направлением стала работа газонаполнительной станции в Барнауле, где сотрудники заполняют баллоны сжиженным газом. Вместе с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края команда пересмотрела организацию операций и подняла выработку на 19%.
Опыт применили в Рубцовске
Следующим участком стала газонаполнительная станция в Рубцовске. Там предприятие также изменило процесс наполнения баллонов сжиженным газом и применило инструменты бережливого производства. В результате выработку увеличили на 10%.
В компании считают, что перенос успешных решений на другие подразделения требует подготовки сотрудников. Для этого на предприятии создали систему наставничества и обучили сертифицированных инструкторов по бережливому производству.
Руководители и специалисты изучают результаты изменений прямо на рабочих местах. Такой формат помогает увидеть не только цифры, но и то, как новый порядок влияет на команду, распределение задач и условия труда.
Дополнительные материалы предприятие берет на ИТ-платформе производительность.рф. Участникам проекта там доступны методики, обучающие программы и сервисы, которые помогают находить потери и выстраивать более эффективные процессы.
«Участие в федеральном проекте "Производительность труда" — важный шаг в развитии нашего предприятия. Мы видим реальные результаты преобразований и будем стремиться поддерживать и развивать эту систему», — отметил генеральный директор ОАО "Алтайкрайгазсервис" Андрей Момот.
По его словам, опыт пилотного потока станет основой для дальнейшей работы во всех подразделениях. Компания намерена продолжать улучшения и подключать к ним сотрудников.
Другие предприятия тоже тиражируют опыт
Похожий этап начался в АО "Машзавод ЭТС". Сначала предприятие оптимизировало выпуск дизельных электростанций. Команда сократила лишние перемещения, ввела единый порядок хранения инструмента и заготовок, а объем незавершенного производства уменьшила в два раза.
После этого компания перенесла бережливые методы в административные подразделения. Там сотрудники пересматривают документооборот и ищут способы быстрее выполнять повседневные операции.
Напомним, участники федерального проекта "Производительность труда" бесплатно получают помощь экспертов. Специалисты помогают компаниям сокращать потери, повышать отдачу от процессов и развивать навыки персонала.
С 2019 года такую поддержку получили более восьми тысяч предприятий России. Заявки принимают на сайте производительность.рф. В Алтайском крае подробности можно узнать в Региональном центре компетенций по телефонам +7 (3852) 20 65 39, 20 65 56 или по электронной почте innov@alregn.ru.
13:18:57 06-07-2026
Установили видеонаблюдение и посадили надзирателя смотреть - не называется оптимизацией. Это надзиратель называется. Оптимизация это улучшение предприятия за счёт обновления оборудования и внедрения более автоматизированных линий. Читать эти рапорта уже тошно, а публиковать надо ради получения компенсации.