"Алтайкрайгазсервис" масштабирует успешный опыт по повышению производительности

После роста выработки в Барнауле предприятие улучшило показатели и на станции в Рубцовске

06 июля 2026, 09:05, ИА Амител

"Алтайкрайгазсервис" распространяет успешный опыт / Фото: КАУ АЦКР

ОАО "Алтайкрайгазсервис" продолжает внедрять решения, которые предприятие освоило в федеральном проекте "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Теперь успешные методы с пилотного участка переносят на другие производственные процессы.

Компания присоединилась к проекту в 2025 году. Первым направлением стала работа газонаполнительной станции в Барнауле, где сотрудники заполняют баллоны сжиженным газом. Вместе с экспертами Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Алтайского края команда пересмотрела организацию операций и подняла выработку на 19%.

Опыт применили в Рубцовске

Следующим участком стала газонаполнительная станция в Рубцовске. Там предприятие также изменило процесс наполнения баллонов сжиженным газом и применило инструменты бережливого производства. В результате выработку увеличили на 10%.

В компании считают, что перенос успешных решений на другие подразделения требует подготовки сотрудников. Для этого на предприятии создали систему наставничества и обучили сертифицированных инструкторов по бережливому производству.

Руководители и специалисты изучают результаты изменений прямо на рабочих местах. Такой формат помогает увидеть не только цифры, но и то, как новый порядок влияет на команду, распределение задач и условия труда.

Дополнительные материалы предприятие берет на ИТ-платформе производительность.рф. Участникам проекта там доступны методики, обучающие программы и сервисы, которые помогают находить потери и выстраивать более эффективные процессы.

«Участие в федеральном проекте "Производительность труда" — важный шаг в развитии нашего предприятия. Мы видим реальные результаты преобразований и будем стремиться поддерживать и развивать эту систему», — отметил генеральный директор ОАО "Алтайкрайгазсервис" Андрей Момот.

По его словам, опыт пилотного потока станет основой для дальнейшей работы во всех подразделениях. Компания намерена продолжать улучшения и подключать к ним сотрудников.

Другие предприятия тоже тиражируют опыт

Похожий этап начался в АО "Машзавод ЭТС". Сначала предприятие оптимизировало выпуск дизельных электростанций. Команда сократила лишние перемещения, ввела единый порядок хранения инструмента и заготовок, а объем незавершенного производства уменьшила в два раза.

После этого компания перенесла бережливые методы в административные подразделения. Там сотрудники пересматривают документооборот и ищут способы быстрее выполнять повседневные операции.

Напомним, участники федерального проекта "Производительность труда" бесплатно получают помощь экспертов. Специалисты помогают компаниям сокращать потери, повышать отдачу от процессов и развивать навыки персонала.



С 2019 года такую поддержку получили более восьми тысяч предприятий России. Заявки принимают на сайте производительность.рф. В Алтайском крае подробности можно узнать в Региональном центре компетенций по телефонам +7 (3852) 20 65 39, 20 65 56 или по электронной почте innov@alregn.ru.