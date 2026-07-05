В России растет число людей с алкогольной зависимостью
Эти выводы сделали из данных Минздрава
05 июля 2026, 20:35, ИА Амител
В России стало расти число людей с алкозависимостью, пишет "Коммерсантъ". Эти данные опубликовал Минздрав в Единой межведомственной информационно-статистической системе (fedstat.ru).
В прошлом году впервые за последние пять лет зафиксировали рост случаев постановки диагноза "алкогольная зависимость".
До 2024 года в России отмечали планомерное снижение числа граждан с впервые диагностированной алкогольной зависимостью и алкогольным психозом.
«Если в 2021 году было зарегистрировано 67,7 тыс. таких пациентов, то к 2024 году их число сократилось до 63,4 тыс., однако в 2025-м произошел резкий скачок — показатель вырос до 83 тыс. человек. При этом доля больных алкоголизмом, которые повторно попадают в стационары на протяжении одного года, демонстрирует положительную динамику: она уменьшилась на 11 процентных пунктов — с 27,7% в 2024 году до 16,7% в 2025-м», — пишет издание.
Что касается наркотической зависимости, статистика Минздрава показывает устойчивое сокращение числа россиян, впервые столкнувшихся с этой проблемой, начиная с 2021 года. В прошлом году этот показатель достиг минимума — 10,9 тыс. человек. Однако частота повторных госпитализаций среди наркозависимых незначительно выросла: с 29,9% в 2024 году до 30,5% в 2025-м.
Минздрав пока не раскрыл сведения об общем количестве людей с подобными диагнозами. Тем временем, по информации Росстата из сборника "Здравоохранение в России" за 2024 год, на официальном учете состояло 980 тыс. человек с алкогольной и 208 тыс. — с наркотической зависимостью. Оба этих показателя последовательно снижаются с 2020 года.
20:43:37 05-07-2026
Ичо дальше? Поздно уровень жизни поднимать, теперь это приведёт к увеличению потребления, либо к переходу на более дорогое.
Не надо было радоваться, нафоне роста самогоноварения, снижению потребления крепких напитков из ретейла... Самообман икнулся.
20:46:10 05-07-2026
И когда успевают...
Тут раз в неделю не всегда получается...
21:04:59 05-07-2026
побег от реальности, через алкоголь
21:31:56 05-07-2026
А сколько в реабилитациях и просто не на учете
23:02:27 05-07-2026
Это вы не видели как финики укушиваются в хламину. Или япы эту свою мочевину 30 градусную халкают.
Наши еще ниче, прилично, вилку в бок и ладушки.
23:13:02 05-07-2026
Нормальная ситуация для кап. общества - так ранее говорила пропаганда.. (если кто ещё помнит)
06:10:40 06-07-2026
dok_CФ (23:13:02 05-07-2026) Нормальная ситуация для кап. общества - так ранее говорила п...
Первые намётки перехода от социализма к капитализму сопровождались указами по борьбы с пьянством ) Сейчас живём при капитализме.Ко всему подлец человек привыкает ...
00:44:42 06-07-2026
ну так каждый второй итак алкаш - вон они и тонут
06:00:46 06-07-2026
Из статьи следует, что увеличилось число разовых пациентов. Это может означать, что народ перестал жалеть деньги на лечение. В любых наркологиях услуги далеко не бесплатные.
09:49:59 06-07-2026
алкашами управлять легче
09:53:11 06-07-2026
Гость (09:49:59 06-07-2026) алкашами управлять легче... управлять где-то легче, только вот толку с них нет кроме вреда.
10:11:30 06-07-2026
-ваши родственники страдали от алкоголизма?
-почему страдали? употребляли с удовольствием и радостью
10:50:29 06-07-2026
Ну так, мало же у нас пивнух а населенных пунктах , и алкашка в магазинах на самых видных местах. В путь!
12:02:25 06-07-2026
А нечего было с дикой рекламой пива годами в глаза людям лезть, а депутатам пивнушки открывать на каждом углу.