НОВОСТИЗдоровье

В России растет число людей с алкогольной зависимостью

Эти выводы сделали из данных Минздрава

05 июля 2026, 20:35, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В России стало расти число людей с алкозависимостью, пишет "Коммерсантъ". Эти данные опубликовал Минздрав в Единой межведомственной информационно-статистической системе (fedstat.ru).

В прошлом году впервые за последние пять лет зафиксировали рост случаев постановки диагноза "алкогольная зависимость".

До 2024 года в России отмечали планомерное снижение числа граждан с впервые диагностированной алкогольной зависимостью и алкогольным психозом.

«Если в 2021 году было зарегистрировано 67,7 тыс. таких пациентов, то к 2024 году их число сократилось до 63,4 тыс., однако в 2025-м произошел резкий скачок — показатель вырос до 83 тыс. человек. При этом доля больных алкоголизмом, которые повторно попадают в стационары на протяжении одного года, демонстрирует положительную динамику: она уменьшилась на 11 процентных пунктов — с 27,7% в 2024 году до 16,7% в 2025-м», — пишет издание.

Что касается наркотической зависимости, статистика Минздрава показывает устойчивое сокращение числа россиян, впервые столкнувшихся с этой проблемой, начиная с 2021 года. В прошлом году этот показатель достиг минимума — 10,9 тыс. человек. Однако частота повторных госпитализаций среди наркозависимых незначительно выросла: с 29,9% в 2024 году до 30,5% в 2025-м.

Минздрав пока не раскрыл сведения об общем количестве людей с подобными диагнозами. Тем временем, по информации Росстата из сборника "Здравоохранение в России" за 2024 год, на официальном учете состояло 980 тыс. человек с алкогольной и 208 тыс. — с наркотической зависимостью. Оба этих показателя последовательно снижаются с 2020 года.

Похмелье / Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

Нарколог перечислила признаки алкогольной зависимости

Специалист советует обратиться к врачу, если появилось три и более тревожных симптома
НОВОСТИОбщество

Здоровье Россия
       

Комментарии 14

Avatar Picture
Гость

20:43:37 05-07-2026

Ичо дальше? Поздно уровень жизни поднимать, теперь это приведёт к увеличению потребления, либо к переходу на более дорогое.
Не надо было радоваться, нафоне роста самогоноварения, снижению потребления крепких напитков из ретейла... Самообман икнулся.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

20:46:10 05-07-2026

И когда успевают...
Тут раз в неделю не всегда получается...

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Трагати

21:04:59 05-07-2026

побег от реальности, через алкоголь

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

21:31:56 05-07-2026

А сколько в реабилитациях и просто не на учете

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

23:02:27 05-07-2026

Это вы не видели как финики укушиваются в хламину. Или япы эту свою мочевину 30 градусную халкают.
Наши еще ниче, прилично, вилку в бок и ладушки.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
dok_CФ

23:13:02 05-07-2026

Нормальная ситуация для кап. общества - так ранее говорила пропаганда.. (если кто ещё помнит)

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:10:40 06-07-2026

dok_CФ (23:13:02 05-07-2026) Нормальная ситуация для кап. общества - так ранее говорила п...
Первые намётки перехода от социализма к капитализму сопровождались указами по борьбы с пьянством ) Сейчас живём при капитализме.Ко всему подлец человек привыкает ...

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:44:42 06-07-2026

ну так каждый второй итак алкаш - вон они и тонут

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

06:00:46 06-07-2026

Из статьи следует, что увеличилось число разовых пациентов. Это может означать, что народ перестал жалеть деньги на лечение. В любых наркологиях услуги далеко не бесплатные.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:49:59 06-07-2026

алкашами управлять легче

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Мусик

09:53:11 06-07-2026

Гость (09:49:59 06-07-2026) алкашами управлять легче... управлять где-то легче, только вот толку с них нет кроме вреда.

  3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:11:30 06-07-2026

-ваши родственники страдали от алкоголизма?
-почему страдали? употребляли с удовольствием и радостью

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:50:29 06-07-2026

Ну так, мало же у нас пивнух а населенных пунктах , и алкашка в магазинах на самых видных местах. В путь!

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:02:25 06-07-2026

А нечего было с дикой рекламой пива годами в глаза людям лезть, а депутатам пивнушки открывать на каждом углу.

  2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров