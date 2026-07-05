В России растет число людей с алкогольной зависимостью

Эти выводы сделали из данных Минздрава

05 июля 2026, 20:35, ИА Амител

Алкоголь / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

В России стало расти число людей с алкозависимостью, пишет "Коммерсантъ". Эти данные опубликовал Минздрав в Единой межведомственной информационно-статистической системе (fedstat.ru).

В прошлом году впервые за последние пять лет зафиксировали рост случаев постановки диагноза "алкогольная зависимость".

До 2024 года в России отмечали планомерное снижение числа граждан с впервые диагностированной алкогольной зависимостью и алкогольным психозом.

«Если в 2021 году было зарегистрировано 67,7 тыс. таких пациентов, то к 2024 году их число сократилось до 63,4 тыс., однако в 2025-м произошел резкий скачок — показатель вырос до 83 тыс. человек. При этом доля больных алкоголизмом, которые повторно попадают в стационары на протяжении одного года, демонстрирует положительную динамику: она уменьшилась на 11 процентных пунктов — с 27,7% в 2024 году до 16,7% в 2025-м», — пишет издание.

Что касается наркотической зависимости, статистика Минздрава показывает устойчивое сокращение числа россиян, впервые столкнувшихся с этой проблемой, начиная с 2021 года. В прошлом году этот показатель достиг минимума — 10,9 тыс. человек. Однако частота повторных госпитализаций среди наркозависимых незначительно выросла: с 29,9% в 2024 году до 30,5% в 2025-м.

Минздрав пока не раскрыл сведения об общем количестве людей с подобными диагнозами. Тем временем, по информации Росстата из сборника "Здравоохранение в России" за 2024 год, на официальном учете состояло 980 тыс. человек с алкогольной и 208 тыс. — с наркотической зависимостью. Оба этих показателя последовательно снижаются с 2020 года.