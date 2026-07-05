Путин обсудил урегулирование конфликта на Украине с Трампом

Главы государств провели беседу по телефону

05 июля 2026, 15:05, ИА Амител

Владимир Путин и Дональд Трамп / Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом. Об этом "Коммерсанту" сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.

Главы государств обсудили урегулирование российско-украинского конфликта незадолго до участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции. Его запланировали на 7–8 июля.

«Наш президент обрисовал реальную картину обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим», — добавил Юрий Ушаков.

Помощник Владимира Путина также отметил, что президент США подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий.

«Его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву», — подчеркнул Ушаков.

Беседа прошла по инициативе Соединенных Штатов, на что помощник главы России отреагировал комментарием "это о многом говорит".