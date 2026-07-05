Путин обсудил урегулирование конфликта на Украине с Трампом
Главы государств провели беседу по телефону
05 июля 2026, 15:05, ИА Амител
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой США Дональдом Трампом. Об этом "Коммерсанту" сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков.
Главы государств обсудили урегулирование российско-украинского конфликта незадолго до участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции. Его запланировали на 7–8 июля.
«Наш президент обрисовал реальную картину обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим», — добавил Юрий Ушаков.
Помощник Владимира Путина также отметил, что президент США подтвердил готовность содействовать прекращению боевых действий.
«Его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву», — подчеркнул Ушаков.
Беседа прошла по инициативе Соединенных Штатов, на что помощник главы России отреагировал комментарием "это о многом говорит".
17:46:07 05-07-2026
Сталин сына у Гитлера не обменял. А тут созвоны, планерки..... Партнёры ещё сказать..
18:34:45 05-07-2026
Скорее бы закончилось