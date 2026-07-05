Подводный "лес" Телецкого озера показали на Алтае. Фото
Тайга надела свой летний "изумрудный" наряд
05 июля 2026, 22:35, ИА Амител
Сотрудники Алтайского биосферного заповедника поймали в глазок объектива "лес зазеркалья" Телецкого озера. В июне тайга надевает "изумрудный наряд", и мир под водой начинает меняться.
«Откуда под водой деревья? Все дело в крутых берегах, с которых иногда сходят оползни вместе со всей растительностью. Выросшие на неустойчивом скальном грунте и достигшие значительных размеров лесные великаны порой уже не в силах противостоять зимним ветрам и собственному весу и падают вниз. Иногда могучие деревья просто обламывает как спички или приносит по воде из других мест», — объяснили в соцсетях заповедника.
И на этих деревьях уже никогда не появится зеленая листва. Зато они становятся домом для множества подводных обитателей. Весной и в начале лета они покрываются белым "пухом" — сообществами мельчайших водорослей (преимущественно диатомовыми), фитоперифитоном.
Когда вода прогреется, на ветвях будут отрастать развевающиеся в течениях нитчатые водоросли. К концу лета подоспеют и животные — губки и гидры.
22:55:39 05-07-2026
невероятно и удивительно
09:41:44 06-07-2026
В этих местах еще и купаются, некоторые. Водичка такая чистая и заметно прохладная.
11:33:55 06-07-2026
А почему эти деревья не гниют? Из-за температуры воды? Они веками так могут "цвести"?
13:01:37 06-07-2026
Гость (11:33:55 06-07-2026) А почему эти деревья не гниют? Из-за температуры воды? Они в... фотошоп же.
15:37:24 06-07-2026
А где трупы, якобы веками стоящие на дне озера?