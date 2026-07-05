Подводный "лес" Телецкого озера показали на Алтае. Фото

Тайга надела свой летний "изумрудный" наряд

05 июля 2026, 22:35, ИА Амител

Подводный "лес" Телецкого озера / Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

Сотрудники Алтайского биосферного заповедника поймали в глазок объектива "лес зазеркалья" Телецкого озера. В июне тайга надевает "изумрудный наряд", и мир под водой начинает меняться.

«Откуда под водой деревья? Все дело в крутых берегах, с которых иногда сходят оползни вместе со всей растительностью. Выросшие на неустойчивом скальном грунте и достигшие значительных размеров лесные великаны порой уже не в силах противостоять зимним ветрам и собственному весу и падают вниз. Иногда могучие деревья просто обламывает как спички или приносит по воде из других мест», — объяснили в соцсетях заповедника.

И на этих деревьях уже никогда не появится зеленая листва. Зато они становятся домом для множества подводных обитателей. Весной и в начале лета они покрываются белым "пухом" — сообществами мельчайших водорослей (преимущественно диатомовыми), фитоперифитоном.

Когда вода прогреется, на ветвях будут отрастать развевающиеся в течениях нитчатые водоросли. К концу лета подоспеют и животные — губки и гидры.