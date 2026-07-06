Аномальная жара в июне. Алтайский край побил температурный рекорд в 2026 году

Рекорды поставили не только в краевой столице, но и на 11 других метеостанциях

06 июля 2026, 09:29, ИА Амител

Июньская жара в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле июнь 2026 года побил все прежние температурные рекорды — он стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в городе. Об этом изданию ngs22.ru сообщила Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра.

Среднемесячная температура по Алтайскому краю в июне держалась на уровне +20…+25 градусов — это на 3–6 градусов выше климатической нормы. В самом Барнауле среднемесячный показатель достиг +22,2 градуса, превысив норму почти на 4 градуса. Этот результат впервые превзошел рекорд 2012 года, когда средняя температура в июне составила +22,1 градуса.

«Рекордные значения зафиксировали не только в Барнауле, но и еще на 11 метеостанциях края. При этом, как пояснила синоптик, длительность наблюдений на разных станциях отличается: в Барнауле замеры ведут с 1837 года, а другие станции начали работу позже — в период с 1947 по 1960 год», — говорится в публикации.

Самым знойным днем месяца оказалось 29 июня. Практически на всех метеостанциях региона температура поднялась до +33…+38 градусов. Максимальную отметку зафиксировали в Кулунде — там воздух прогрелся до +38,8 градуса.

В Барнауле в тот день было +34,4 градуса. При этом абсолютный температурный рекорд для города по‑прежнему принадлежит 17 июня 1988 года, когда температура достигла +36,6 градуса.