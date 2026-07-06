Аномальная жара в июне. Алтайский край побил температурный рекорд в 2026 году
Рекорды поставили не только в краевой столице, но и на 11 других метеостанциях
06 июля 2026, 09:29, ИА Амител
В Барнауле июнь 2026 года побил все прежние температурные рекорды — он стал самым жарким за всю историю метеонаблюдений в городе. Об этом изданию ngs22.ru сообщила Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеообеспечению регионального Гидрометцентра.
Среднемесячная температура по Алтайскому краю в июне держалась на уровне +20…+25 градусов — это на 3–6 градусов выше климатической нормы. В самом Барнауле среднемесячный показатель достиг +22,2 градуса, превысив норму почти на 4 градуса. Этот результат впервые превзошел рекорд 2012 года, когда средняя температура в июне составила +22,1 градуса.
«Рекордные значения зафиксировали не только в Барнауле, но и еще на 11 метеостанциях края. При этом, как пояснила синоптик, длительность наблюдений на разных станциях отличается: в Барнауле замеры ведут с 1837 года, а другие станции начали работу позже — в период с 1947 по 1960 год», — говорится в публикации.
Самым знойным днем месяца оказалось 29 июня. Практически на всех метеостанциях региона температура поднялась до +33…+38 градусов. Максимальную отметку зафиксировали в Кулунде — там воздух прогрелся до +38,8 градуса.
В Барнауле в тот день было +34,4 градуса. При этом абсолютный температурный рекорд для города по‑прежнему принадлежит 17 июня 1988 года, когда температура достигла +36,6 градуса.
09:48:21 06-07-2026
Какое лето, такая будет зима, только с отрицательным значением. Обоженных меньше, чем обмороженных.
09:57:08 06-07-2026
Гость (09:48:21 06-07-2026) Какое лето, такая будет зима, только с отрицательным значени... кто такие "Обоженных"?
обиженных? обожранных?
читать вас интересно, пишыте ищё!
10:00:32 06-07-2026
Мусик (09:57:08 06-07-2026) кто такие "Обоженных"?обиженных? обожранных?читать в... Обоженные солнцем, есть еще ошпаренные в бане, а ты что хотел?
10:12:30 06-07-2026
Гость (10:00:32 06-07-2026) Обоженные солнцем, есть еще ошпаренные в бане, а ты что хоте... толкового словаря Ожегова нет - так хоть ии юзай, горе луковое.
Обзор от ИИ
«Обожжённые» — это множественное число от прилагательного или причастия, означающее людей, предметы или участки, пострадавшие от огня, жара, солнца или химических веществ.
10:33:05 06-07-2026
Мусик (10:12:30 06-07-2026) толкового словаря Ожегова нет - так хоть ии юзай, горе луков... И чё? Чукча, свободно мыслящий и твои хомуты ему не нужны.
10:09:22 06-07-2026
Наконец то шикарное лето!
11:25:49 06-07-2026
Гость (10:09:22 06-07-2026) Наконец то шикарное лето!...
Посмотрю как ты заговоришь про шикарное лето к 40-50 годам)Будешь ныть и ждать прохладу
12:26:03 06-07-2026
Гость (11:25:49 06-07-2026) Посмотрю как ты заговоришь про шикарное лето к 40-50 год... Обожаю жару.. часто летаю где все + 50 в отпуск.
12:51:24 06-07-2026
Гость (11:25:49 06-07-2026) Посмотрю как ты заговоришь про шикарное лето к 40-50 год... лето настоящее..
хорошо печёт.
60 лет.
14:56:04 06-07-2026
дед ворчун. (12:51:24 06-07-2026) лето настоящее..хорошо печёт.60 лет. ... Да .жар костей не ломит))
20:42:33 06-07-2026
Ничего. В огороде с утречка часика три и столько же вечером отдыхаю и ничего. Ещё и подрабатываю.
00:16:41 07-07-2026
Зимой намерзнемся!