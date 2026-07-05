Жара угрожает жизни человека больше, чем любая другая погода, заявила врач

В 2010 году экстремальный зной унес тысячи жизней

05 июля 2026, 18:05, ИА Амител

Жара в Барнауле / Фото: amic.ru/Екатерина Смолихина

Жара — главный смертельный погодный фактор, рассказала aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.

«И если мы распределим количество смертельных случаев, связанных с погодой, то именно жара стоит на первом месте. То есть от жары погибают люди чаще, чем от любых других погодных условий», — разъяснила она.

Эксперт напомнила, как в 2010 году экстремально жаркая погода унесла тысячи жизней за несколько недель.