Жара угрожает жизни человека больше, чем любая другая погода, заявила врач
В 2010 году экстремальный зной унес тысячи жизней
05 июля 2026, 18:05, ИА Амител
Жара — главный смертельный погодный фактор, рассказала aif.ru врач-терапевт Надежда Чернышова.
«И если мы распределим количество смертельных случаев, связанных с погодой, то именно жара стоит на первом месте. То есть от жары погибают люди чаще, чем от любых других погодных условий», — разъяснила она.
Эксперт напомнила, как в 2010 году экстремально жаркая погода унесла тысячи жизней за несколько недель.
«В 2010 году в России за несколько недель экстремально высокой температуры было зарегистрировано 65 тысяч случаев добавочных смертей, то есть тех, которых не произошло бы в условиях средних температур. Так что жара — это вещь серьезная», — заявила Чернышова.
18:36:37 05-07-2026
Работодателям плевать, что в жару плохо может быть, кондиционера нет, в кабинетах +36. Государственное учреждение
19:54:03 05-07-2026
Гость (18:36:37 05-07-2026) Работодателям плевать, что в жару плохо может быть, конд... Да, везде так в Гос учреждениях
20:59:50 05-07-2026
Гость (19:54:03 05-07-2026) Да, везде так в Гос учреждениях ... Велкам в батраки. Бесплатно печеньки
18:44:29 05-07-2026
сегодня дочитал Туманность Андромеды - прекрасное общество.
нет классового неравенства, климат на планете переформатирован, и никакого культа потребления.
читал и наслаждался.
жаль, что до эры великого кольца, нам, как до китайской пасхи.
21:58:25 05-07-2026
Господи, там жары - то месяц! Остальное холод. Наслаждайтесь теплом, солнцем. Что за нытьё? В Ташкенте что ли живёте? Они там не ноют и воспринимают погоду с благодатью. Жила в Ташкенте 10 лет. погода + 40. Никто не ныл, наоборот хорошо было. Сейчас в Сибири удивляюсь жарким дням и не понимаю почему все ноют
00:51:18 06-07-2026
Гость (21:58:25 05-07-2026) Господи, там жары - то месяц! Остальное холод. Наслаждайтесь... вы к нам недавно наргянули и не в курсе что происходит в мире? ну и ыкспердам - -33 тоже способствует умиранию
09:30:59 06-07-2026
Гость (00:51:18 06-07-2026) вы к нам недавно наргянули и не в курсе что происходит в мир... В минус 33 только отмороженные отправляются куда-то далеко на обычном авто. В населенном пункте зашел в любое учреждение и согрелся.