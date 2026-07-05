НОВОСТИПроисшествия

Два браконьера могут попасть в тюрьму за ловлю стерляди в Алтайском крае

Они поймали 25 рыб

05 июля 2026, 18:35, ИА Амител

Пойманная стерлядь и снаряжение / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Усть-Калманском районе полицейские задержали двух местных жителей за ловлю стерляди в реке Чарыш, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю. Ущерб водным биоресурсам превысил 114 тыс. рублей.

Браконьеры 1978 и 1990 годов рождения в ночное время использовали моторную лодку, сеть и четыре удочки для незаконной рыбалки. Сотрудники изъяли снаряжение и 25 экземпляров ценной стерляди.

«Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору», — рассказали в пресс-службе.

Теперь мужчины могут получить тюремный срок до пяти лет.

Горы Алтая / Фото: amic.ru

Браконьеры заплатят почти миллион рублей за сбор краснокнижных растений на Алтае

Кроме того, виновные лица привлечены к ответственности за незаконную добычу, сбор и оборот особо ценных растений
НОВОСТИОбщество

Алтайский край Происшествия браконьеры
       

Комментарии 15

Avatar Picture
Вежливый человек

18:58:43 05-07-2026

Закон суров к холопам!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:12:44 05-07-2026

А кому можно дать срок за то что в сетях пивнух красная рыба стоит 3000+ руб/кг?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

20:51:53 05-07-2026

Гость (19:12:44 05-07-2026) А кому можно дать срок за то что в сетях пивнух красная рыба... Мой сорт пивасика стал 350 за литр...
Придется экономить на закуси.

  -11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:05:43 06-07-2026

Musik (20:51:53 05-07-2026) Мой сорт пивасика стал 350 за литр... Придется экономить... Не экономь на себе, это признак бедности. Просто покупай меньше продуктов в семью.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:29:49 05-07-2026

Гость (19:12:44 05-07-2026) А кому можно дать срок за то что в сетях пивнух красная рыба... Про бенз еще вспомни))

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:29:19 05-07-2026

Эту хрещеватую только за название и форму типа осетра и едят. Ни чего особенного в ней нет. В любом виде ерунда. Наверно мелкая до осетра мяса не нагуляла. Но спрос рождает предложение.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Иииииииигорь...

19:56:13 05-07-2026

А кто кушает стерлядку?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

22:23:55 05-07-2026

Иииииииигорь... (19:56:13 05-07-2026) А кто кушает стерлядку? ... Ну ты че сегодня игооорьь, те у кого есть желание и возможность это делать, мне вот она не нравится, предпочитаю тунца красного и семгу.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:48:17 06-07-2026

Musik (20:51:53 05-07-2026) Мой сорт пивасика стал 350 за литр... Придется экономить... а, это вы каждый второй алкоголик, который обновит статистику, где каждый второй такой

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

00:49:09 06-07-2026

Иииииииигорь... (19:56:13 05-07-2026) А кто кушает стерлядку? ... я ем. Нерку, семгу еще. а чт ?

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Интэрэсно

08:20:17 06-07-2026

А что с рыбой стало в конечном итоге? Судя по фото обратно уже не выпустить, значит на чьем-то столе окажется, на чьем??

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:06:57 06-07-2026

Интэрэсно (08:20:17 06-07-2026) А что с рыбой стало в конечном итоге? Судя по фото обратно у... Оформят постановление "уничтожить", и вечером после работы в бане под стопочку приведут приговор в исполнение.

  -7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Дед Щукарь

08:32:19 06-07-2026

Может нужно уже отменить ограничения на стерлядь?Развелось её ,по моему ,немало?Сделать норму до 5 штук на рыло при длине 35 см и порядок.Или у нас это будет вечно?

  -6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:15:44 06-07-2026

Дед Щукарь (08:32:19 06-07-2026) Может нужно уже отменить ограничения на стерлядь?Развелось е...
Вообще вроде лицензию продавали - была как то 2000 руб на весь сезон. Тут просто браконьерство с использованием сетей и лодки. За сети по сути и на карася хлопнут.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:43 06-07-2026

вкусная уха со стерлядки
эх, детство на реке...

  -8 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров