Два браконьера могут попасть в тюрьму за ловлю стерляди в Алтайском крае
Они поймали 25 рыб
05 июля 2026, 18:35, ИА Амител
Пойманная стерлядь и снаряжение / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
В Усть-Калманском районе полицейские задержали двух местных жителей за ловлю стерляди в реке Чарыш, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю. Ущерб водным биоресурсам превысил 114 тыс. рублей.
Браконьеры 1978 и 1990 годов рождения в ночное время использовали моторную лодку, сеть и четыре удочки для незаконной рыбалки. Сотрудники изъяли снаряжение и 25 экземпляров ценной стерляди.
«Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору», — рассказали в пресс-службе.
Теперь мужчины могут получить тюремный срок до пяти лет.
18:58:43 05-07-2026
Закон суров к холопам!
19:12:44 05-07-2026
А кому можно дать срок за то что в сетях пивнух красная рыба стоит 3000+ руб/кг?
20:51:53 05-07-2026
Гость (19:12:44 05-07-2026) А кому можно дать срок за то что в сетях пивнух красная рыба... Мой сорт пивасика стал 350 за литр...
Придется экономить на закуси.
10:05:43 06-07-2026
Musik (20:51:53 05-07-2026) Мой сорт пивасика стал 350 за литр... Придется экономить... Не экономь на себе, это признак бедности. Просто покупай меньше продуктов в семью.
22:29:49 05-07-2026
Гость (19:12:44 05-07-2026) А кому можно дать срок за то что в сетях пивнух красная рыба... Про бенз еще вспомни))
19:29:19 05-07-2026
Эту хрещеватую только за название и форму типа осетра и едят. Ни чего особенного в ней нет. В любом виде ерунда. Наверно мелкая до осетра мяса не нагуляла. Но спрос рождает предложение.
19:56:13 05-07-2026
А кто кушает стерлядку?
22:23:55 05-07-2026
Иииииииигорь... (19:56:13 05-07-2026) А кто кушает стерлядку? ... Ну ты че сегодня игооорьь, те у кого есть желание и возможность это делать, мне вот она не нравится, предпочитаю тунца красного и семгу.
00:48:17 06-07-2026
Musik (20:51:53 05-07-2026) Мой сорт пивасика стал 350 за литр... Придется экономить... а, это вы каждый второй алкоголик, который обновит статистику, где каждый второй такой
00:49:09 06-07-2026
Иииииииигорь... (19:56:13 05-07-2026) А кто кушает стерлядку? ... я ем. Нерку, семгу еще. а чт ?
08:20:17 06-07-2026
А что с рыбой стало в конечном итоге? Судя по фото обратно уже не выпустить, значит на чьем-то столе окажется, на чьем??
10:06:57 06-07-2026
Интэрэсно (08:20:17 06-07-2026) А что с рыбой стало в конечном итоге? Судя по фото обратно у... Оформят постановление "уничтожить", и вечером после работы в бане под стопочку приведут приговор в исполнение.
08:32:19 06-07-2026
Может нужно уже отменить ограничения на стерлядь?Развелось её ,по моему ,немало?Сделать норму до 5 штук на рыло при длине 35 см и порядок.Или у нас это будет вечно?
09:15:44 06-07-2026
Дед Щукарь (08:32:19 06-07-2026) Может нужно уже отменить ограничения на стерлядь?Развелось е...
Вообще вроде лицензию продавали - была как то 2000 руб на весь сезон. Тут просто браконьерство с использованием сетей и лодки. За сети по сути и на карася хлопнут.
10:01:43 06-07-2026
вкусная уха со стерлядки
эх, детство на реке...