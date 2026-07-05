Два браконьера могут попасть в тюрьму за ловлю стерляди в Алтайском крае

Они поймали 25 рыб

05 июля 2026, 18:35, ИА Амител

Пойманная стерлядь и снаряжение / Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Усть-Калманском районе полицейские задержали двух местных жителей за ловлю стерляди в реке Чарыш, сообщает пресс-служба МВД по Алтайскому краю. Ущерб водным биоресурсам превысил 114 тыс. рублей.

Браконьеры 1978 и 1990 годов рождения в ночное время использовали моторную лодку, сеть и четыре удочки для незаконной рыбалки. Сотрудники изъяли снаряжение и 25 экземпляров ценной стерляди.

«Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору», — рассказали в пресс-службе.

Теперь мужчины могут получить тюремный срок до пяти лет.