Обезьяна разодрала российской школьнице ногу

Десятилетней девочке понадобилась помощь врачей

05 июля 2026, 16:35, ИА Амител

Обезьяна / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Ростове-на-Дону на десятилетнюю школьницу напала ручная обезьяна. Животное разодрало девочке ногу, сообщает "КП — Ростов-на-Дону".

"Намордник не нужен"

В Западном жилмассиве, на улице Зорге, хозяйка выгуливала своего питомца на поводке, но в какой-то момент не удержала. Обезьяна набросилась на проходившую мимо девочку. Животное разодрало ей ногу, оставило царапины и синяки. Причем школьница была в плотных джинсах.

По словам очевидцев, хозяйка сразу после инцидента заявила: обезьяна — не собака, поэтому ей не нужны ни намордник, ни прививки от бешенства.

Школьницу отвезли в горбольницу № 20, там ей продезинфицировали раны и назначили курс прививок от бешенства. Максимальный курс современной вакцинации от опасного заболевания — шесть инъекций, которые делают в течение 90 дней.

Проверка правоохранителей

Ситуацию с нападением животного взяли на контроль правоохранительные органы.

«В дежурную часть отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о нападении животного на несовершеннолетнего ребенка в Советском районе. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сообщили в региональном управлении МВД.

Об агрессивной обезьяне рассказали в соцсетях. На публикацию отреагировали и следователи. Теперь ход проведения проверки стоит на контроле руководства следственного управления.