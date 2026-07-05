НОВОСТИПроисшествия

Обезьяна разодрала российской школьнице ногу

Десятилетней девочке понадобилась помощь врачей

05 июля 2026, 16:35, ИА Амител

Обезьяна / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru
Обезьяна / Изображение сгенерировано shedevrum.ai / amic.ru

В Ростове-на-Дону на десятилетнюю школьницу напала ручная обезьяна. Животное разодрало девочке ногу, сообщает "КП — Ростов-на-Дону"

"Намордник не нужен"

В Западном жилмассиве, на улице Зорге, хозяйка выгуливала своего питомца на поводке, но в какой-то момент не удержала. Обезьяна набросилась на проходившую мимо девочку. Животное разодрало ей ногу, оставило царапины и синяки. Причем школьница была в плотных джинсах.

По словам очевидцев, хозяйка сразу после инцидента заявила: обезьяна — не собака, поэтому ей не нужны ни намордник, ни прививки от бешенства.

Школьницу отвезли в горбольницу № 20, там ей продезинфицировали раны и назначили курс прививок от бешенства. Максимальный курс современной вакцинации от опасного заболевания — шесть инъекций, которые делают в течение 90 дней.

Проверка правоохранителей

Ситуацию с нападением животного взяли на контроль правоохранительные органы.

«В дежурную часть отдела полиции № 8 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону поступило сообщение о нападении животного на несовершеннолетнего ребенка в Советском районе. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством Российской Федерации», — сообщили в региональном управлении МВД.

Об агрессивной обезьяне рассказали в соцсетях. На публикацию отреагировали и следователи. Теперь ход проведения проверки стоит на контроле руководства следственного управления.

«В настоящее время следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение в установленном законом порядке», — написали в пресс-службе Следкома Ростовской области.

Злая собака, бешенство/Сгенерировано Midjourney/amic.ru

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Происшествия питомцы дети бешенство животные
       

Комментарии 5

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Юс

16:55:21 05-07-2026

Обязательно писать "российской"? Или так важно гражданство?

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Гость

22:17:03 05-07-2026

Юс (16:55:21 05-07-2026) Обязательно писать "российской"? Или так важно гражданство?... логика элементарная. если где-то в Сибири, то в заголовке напишут сибирской девочке. если же это другой регион, то напишу российская. чтобы под это определение могла попасть и жительница Барнаула. а так как неизвестно где, то читатель откроет новость, чтобы уточнить этот момент...

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Иванна

19:21:27 05-07-2026

Это была бездомная обезьяна. То то я смотрю бегают стаями.

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Гость

08:20:48 06-07-2026

"Она домашняя, ласковая, не кусается..."

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Гость

09:39:00 06-07-2026

Макака-задирака.
А если бы обезьяна напала на стаю бродячих собак?

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