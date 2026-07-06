Как отличить настоящее оливковое масло от подделки, объяснил фермер
Определить это поможет запах и не только
06 июля 2026, 08:00, ИА Амител
Чтобы понять, настоящее оливковое масло или нет, нужно помнить о нескольких нюансах, рассказал РИА Новости фермер бренда Greek Legend Янис Вутактакис.
Для начала необходимо комплексно оценить происхождение продукта, вкус, историю партии и запах.
«Настоящее оливковое масло нельзя определить по одному признаку — цвету, цене, горечи или красивой надписи Extra Virgin на бутылке. Смотреть нужно на происхождение продукта, запах, вкус и то, насколько понятна история конкретной партии. После открытия бутылки первое, на что стоит обратить внимание, — аромат», — отметил эксперт.
По его словам, качественное масло пахнет свежестью, например, травой, миндалем, яблоком, листом томата или артишоками. Причем одной ноты у аромата нет.
А вот запах старого жира, залежавшихся орехов, сырости, подвала, уксуса, вина или металла должен насторожить.
«Иногда человек открывает бутылку и сразу чувствует не свежий плод, а тяжелую, "уставшую" ноту. Такое масло не стоит оправдывать словами "натуральное" или "фермерское". Натуральный продукт не должен пахнуть прогорклостью», — предупреждает Янис Вутактакис.
Специалист выделил три главных критерия качественного оливкового масла: фруктовость, горечь и пикантность. Фруктовые оттенки улавливаются в аромате и вкусе свежей оливки. Горчинка проявляется преимущественно на языке, а пикантность — это характерное першение в горле после дегустации.
При этом эксперт предостерегает от распространенного заблуждения, что выраженная горечь автоматически гарантирует высокое качество. При отсутствии чистого вкуса и богатого аромата она лишь указывает на дефект продукта.
А цвет масла может быть зеленее или золотистее, что зависит от зрелости оливок, сорта и времени после производства. Эксперт советует проверять его дома:
«Налейте немного в маленький чистый стакан, слегка согрейте ладонью, прикройте на несколько секунд и вдохните аромат. Потом сделайте маленький глоток. Сначала ищите свежесть, затем — вкус плода, после него — аккуратную горчинку и пикантное послевкусие. Хорошее масло оставляет ощущение живого растения, а не старого жира».
09:05:16 06-07-2026
Только честный знак поможет))) за него же кому-то платють..
10:47:23 06-07-2026
Смешно нам читать это. Если купишь бутыль оливы, то будешь есть то, что купил. По такой цене рука не поднимется выкинуть.
И вообще, где ж нам научиться определять истинный вкус оливойл? Неужто на пляжах и в кафе южных курортов,?