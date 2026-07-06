Как отличить настоящее оливковое масло от подделки, объяснил фермер

Определить это поможет запах и не только

06 июля 2026, 08:00, ИА Амител

Оливковое масло / Фото: Изображение сгенерировано с помощью Alice AI

Чтобы понять, настоящее оливковое масло или нет, нужно помнить о нескольких нюансах, рассказал РИА Новости фермер бренда Greek Legend Янис Вутактакис.

Для начала необходимо комплексно оценить происхождение продукта, вкус, историю партии и запах.

«Настоящее оливковое масло нельзя определить по одному признаку — цвету, цене, горечи или красивой надписи Extra Virgin на бутылке. Смотреть нужно на происхождение продукта, запах, вкус и то, насколько понятна история конкретной партии. После открытия бутылки первое, на что стоит обратить внимание, — аромат», — отметил эксперт.

По его словам, качественное масло пахнет свежестью, например, травой, миндалем, яблоком, листом томата или артишоками. Причем одной ноты у аромата нет.

А вот запах старого жира, залежавшихся орехов, сырости, подвала, уксуса, вина или металла должен насторожить.

«Иногда человек открывает бутылку и сразу чувствует не свежий плод, а тяжелую, "уставшую" ноту. Такое масло не стоит оправдывать словами "натуральное" или "фермерское". Натуральный продукт не должен пахнуть прогорклостью», — предупреждает Янис Вутактакис.

Специалист выделил три главных критерия качественного оливкового масла: фруктовость, горечь и пикантность. Фруктовые оттенки улавливаются в аромате и вкусе свежей оливки. Горчинка проявляется преимущественно на языке, а пикантность — это характерное першение в горле после дегустации.

При этом эксперт предостерегает от распространенного заблуждения, что выраженная горечь автоматически гарантирует высокое качество. При отсутствии чистого вкуса и богатого аромата она лишь указывает на дефект продукта.

А цвет масла может быть зеленее или золотистее, что зависит от зрелости оливок, сорта и времени после производства. Эксперт советует проверять его дома: