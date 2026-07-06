Вулкан Шивелуч выбросил пепел на 12 км. Облако накрыло Петропавловск‑Камчатский

Пепловое облако добралось до города и аэропорта, но в населенных пунктах пеплопадов пока нет

06 июля 2026, 07:46, ИА Амител

Вулкан / Изображение сгенерировано ИИ FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Пепловое облако, поднявшееся после выброса вулкана Шивелуч, добралось до Петропавловска‑Камчатского и аэропорта Елизово. Об этом сообщил Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН в своем Telegram‑канале.

В публикации отметили, что прогноз оправдывается. По информации ГУ МЧС России по Камчатскому краю, утром 6 июля пеплопадов в населенных пунктах региона не зафиксировали.

Напомним, выброс произошел 5 июля в 19:16 по местному времени (10:16 мск). Пепел поднялся на высоту до 12 километров над уровнем моря.

Шивелуч — действующий вулкан на Камчатке возрастом 60–70 тысяч лет. Он включает в себя Старый Шивелуч, древнюю кальдеру и активный вулкан Молодой Шивелуч. Вулкан расположен примерно в 50 километрах от поселка Ключи и в 450 километрах от Петропавловска‑Камчатского.