В Нижнем Новгороде 16 пассажиров застряли на канатной дороге

Людей экстренно эвакуировали из-за непогоды

06 июля 2026, 07:31, ИА Амител

Эвакуация / Фото: МЧС Нижегородской области

В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали пассажиров с канатной дороги — из‑за непогоды несколько кабинок остановились.

По данным регионального МЧС, внутри находились 16 человек, среди них — четверо детей. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Эвакуацию проводили специалисты Приволжского регионального поисково‑спасательного отряда МЧС России.