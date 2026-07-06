НОВОСТИПроисшествия

В Нижнем Новгороде 16 пассажиров застряли на канатной дороге

Людей экстренно эвакуировали из-за непогоды

06 июля 2026, 07:31, ИА Амител

Эвакуация / Фото: МЧС Нижегородской области
Эвакуация / Фото: МЧС Нижегородской области

В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали пассажиров с канатной дороги — из‑за непогоды несколько кабинок остановились.

По данным регионального МЧС, внутри находились 16 человек, среди них — четверо детей. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Эвакуацию проводили специалисты Приволжского регионального поисково‑спасательного отряда МЧС России.

Происшествия Россия
       

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

09:50:48 06-07-2026

Кто отдал приказ продолжать работу канатки в непогоду? Жажда Наживы сильнее Здравого Смысла?

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:28:28 06-07-2026

из‑за непогоды несколько кабинок - что за непогода там была?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров