В Нижнем Новгороде 16 пассажиров застряли на канатной дороге
Людей экстренно эвакуировали из-за непогоды
06 июля 2026, 07:31, ИА Амител
Эвакуация / Фото: МЧС Нижегородской области
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали пассажиров с канатной дороги — из‑за непогоды несколько кабинок остановились.
По данным регионального МЧС, внутри находились 16 человек, среди них — четверо детей. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.
Эвакуацию проводили специалисты Приволжского регионального поисково‑спасательного отряда МЧС России.
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12:28:28 06-07-2026
из‑за непогоды несколько кабинок - что за непогода там была?