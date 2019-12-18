Иномарка протаранила опору ЛЭП на Алтае, четверо пострадали

Четыре человека пострадали в аварии в Майминском районе на 492-м км автодороги Р-256, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
16 декабря в 16:20 водитель Datsun on-Do не справился с управлением и протаранил опору ЛЭП в селе Барангол.
С травмами различной степени тяжести в республиканскую больницу госпитализировали водителя, 44-летнего жителя села Чемал, и трех его пассажиров, в том числе детей двух и пяти лет.
По факту аварии правоохранители проводят административное расследование. В частности, они уже выяснили, что автолюбитель был трезв.
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