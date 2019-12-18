Россияне назвали лучшие фильмы 2019 года

Проект "Кино Mail.ru" составил список лучших фильмов 2019 года, по мнению россиян. В топ-3 вошли нашумевшие премьеры "Мстители: Финал" (рейтинг 8,2) Энтони и Джо Руссо, "Джокер" (8,0) Тодда Филлипса и "Однажды... в Голливуде" (7,6) Квентина Тарантино.
Напомним, фильм " Мстители. Финал" удостоился наибольшего количества наград MTV Movie & TV Awards, в том числе и главной. Он заработал золотые статуэтки в номинациях "Лучший фильм", "Лучший герой" (Роберт Дауни – младший) и "Лучший злодей" (Джош Бролин).
Кинокартина "Джокер" будет участвовать в 16 номинациях на "Оскар". Лента поборется за звания "Лучший фильм" и "Лучший режиссер", а также в технических номинациях "Лучшие спецэффекты" и "Лучший монтаж".
"Однажды... в Голливуде" – девятый фильм Тарантино. Главные роли в нем исполнили Леонардо Ди Каприо (сыграл актера Рика Далтона) и Бред Питт (дублер Клифф Бут).
В съемках картины приняли участие такие звезды, как лауреат "Оскара" Аль Пачино (он сыграл агента героя Ди Каприо) и Марго Робби (исполнил роль актрисы Шерон Тейт).
Комментарии
Мститители лучший фильм)).Этот мир не спасти уже все.