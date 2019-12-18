Россиянам начнут бесплатно выдавать лекарства после инфаркта и инсульта

Больные, которые перенесли острые сосудистые нарушения, такие как инфаркт и инсульт, будут бесплатно обеспечены лекарствами, сообщает РИА "Новости". Об этом рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
"С 2020 года бесплатными лекарствами будут обеспечены больные, перенесшие острые сосудистые нарушения – острый коронарный синдром, острый инфаркт миокарда, преходящие нарушения мозгового кровообращения и инсультов, а также операции на сердце и сосудах. Бесплатным будет обеспечение в течение двух лет с момента сосудистого эпизода", – сказала она.
В сентябре министр говорила о том, что у каждого третьего россиянина инсульт или инфаркт повторяются в течение года, если они не проводят вторичную профилактику. Субсидирование лекарствами позволит уменьшить это число.
Комментарии
Здоровое питание и массовое закрытие пивнушек, вот что реально могло бы исправить ситуацию. А пока бухают и жрут тоннами пальмовое масло, ничего хорошего ждать не стоит. Даже кастрюлеголовые хохлы запретили ввоз пальмового масла в страну!!!
Лекарства... зато бесплатно)
А гробы выдавать не будут ?
Точно лекарства? Не БАДы? С доказанным действием? Или тот же Арбидол?