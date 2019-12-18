Мэрия ответила на жалобы барнаульцев из-за графика автобусов до Бельмесево

Пресс-служба мэрии Барнаула ответила на жалобу жителей Бельмесево на работу общественного транспорта, обращенную к губернатору Алтайского края Виктору Томенко, которую опубликовали на странице поселка в Instagram.
Они назвали новое расписание "слишком спорным". В числе вызвавших недовольство деталей названо увеличившееся время ожидания автобуса в вечернее время, когда родители с детьми возвращаются домой.
"Время ожидания на Южном вечером, когда родители с детьми возвращаются домой, увеличилось с 60 до 80 минут, зато утром в 8.00 из Бельмесёво выходят теперь одновременно и 104 и 104ю, — гласит текст местных жителей. — Расписание не согласовано с расписанием звонков бельмесевской школы. Последний рейс из Южного уходит в 18.35, а кружки и секции до 21.00".
Они заявили, что между автобусами должен быть интервал 20-30 минут и добавлены рейсы до 21:30.
Председатель комитета информационной политики администрации города Барнаула Екатерина Андреева обратила внимание, что после нескольких встреч с населением городская администрация выделила 3,9 млн рублей, чтобы на маршруты №104 (п.Бельмесево — пл. Спартака) и 104ю (п. Бельмесево, — п. Южный, — п. Черницк, — п. Махнатушка) выделили по дополнительной единице общественного транспорта. Таким образом общее число автобусов, обслуживающих маршрут, выросло с 4 до 6.
Она также уточнила, что по старому расписанию интервал движения был 40 минут в "пиковое время" и 90 минут в межпиковое. Дополнительное финансирование сделало движение автобусов интенсивнее.
"По результатам рассмотрения обращения принято решение о увеличении количества подвижного состава (автобусов большой вместимости) на маршрутах до 3 единиц на каждом. Это позволило сократить интервал движения в пиковое время до 20-40 минут", — уточнила Андреева.
Она подчеркнула, что работа автобусных маршрутов №104 и 104ю находится на постоянном контроле в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула.
Кроме того, для составления наиболее удобного расписания запланирована еще одна встреча представителей администрации с членами инициативной группы. Она состоится 19 декабря.
Комментарии
выделено дополнительно 3,9 млн рублей
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Может уже хватит бюджетные деньги в карман горе депутату-перевозчику пересыпать? Толку от этого нет. Автобусы грязные, холодные и прокуренные, ходят как хотят.
а как с 21 маршрутом, по карте смотрю за ним уже третий день - один автобус делает один круг - это чё?!?!?!?!?
а как с 21 маршрутом
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А он ещё ходит??? Последний лет 25 назад наблюдал.
18.12.2019 18:44
- гость -
На траффик22 он есть и я его увидел, и в дубльгисе он есть. Должен быть значит полюбому.