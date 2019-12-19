Красивый "дымящийся" паровозик поставили над теплокамерой в Барнауле

Необычную новогоднюю архитектурную форму установили в районе пересечения проспекта Красноармейского и улицы Молодежной. Как выглядит новое украшение, продемонстрировал паблик barnaul.insta в Instagram.
Это разноцветный мигающий паровозик, из трубы которого идет пар. Примечательно, что для создания иллюзии дыма не понадобилось устанавливать дополнительные технические устройства.
Архитектор просто использовал пар, который поднимается от теплокамеры и разместил свое творение аккуратно над ней.
Барнаульцы в комментариях положительно оценили изобретательность создателя фигуры паровоза.
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